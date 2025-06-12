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Новости обстрелы Херсонщины
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Последствия вражеских обстрелов Херсонской области: один человек погиб и 14 ранены, среди пострадавших – ребенок, полицейские и коммунальщики. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки оккупанты из артиллерии и БпЛА били по гражданской инфраструктуре Бериславского и Херсонского районов. Под вражеским огнем оказались 19 населенных пунктов Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

В Садовом в результате артобстрела погибла 65-летняя женщина.

В Белозерке российский FPV-дрон атаковал ребенка, который находился во дворе. 11-летнего мальчика доставили в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией, осколочными ранениями грудной клетки и ноги. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

Из-за сбрасывания с БпЛА в поселке поврежден частный дом. Еще один жилой дом поврежден в результате артобстрела.

В Надднепрянском возле блокпоста россияне совершили атаку дроном типа "FPV" по гражданскому автомобилю. Пострадали 61-летний водитель и 63-летняя пассажирка. У обоих контузии, минно-взрывные и черепно-мозговые травмы. У женщины также было осколочное ранение ноги, поэтому полицейские наложили ей турникет до прибытия медиков. Транспортное средство семьи повреждено. После очередного удара FPV-дроном поврежден еще один автомобиль.

В Дудчанах в результате атаки российским FPV-дроном тяжело ранена 70-летняя женщина. Ее госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией, осколочными ранениями лица, грудной клетки и травматической ампутацией предплечья.

Из опасной зоны пострадавшую вывозили работники полиции. Во время эвакуации россияне целенаправленно ударили по спецтранспорту FPV-дроном. В результате коварной атаки пострадали трое полицейских, у них минно-взрывные травмы и контузии. Автомобиль получил повреждения.

В Новоалександровской громаде российские оккупанты ударили дроном типа "FPV" по зданию, где местные жители получали гуманитарную помощь. В результате атаки помещение повреждено. Люди, к счастью, не пострадали.

Ночью в Гавриловке из-за сбрасывания с БпЛА ранена 59-летняя женщина. Ее госпитализировали со взрывной травмой, осколочным ранением бедра и открытым переломом ноги.

Из-за удара вражеским FPV-дроном возник пожар сухой растительности в Нововоронцовке.

Артобстрел вызвал пожар на территории парка "Каменская Сечь" вблизи Милового.

Возле Черешенок оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА на поле с пшеницей, возник пожар.

В Бериславе из-за удара вражеского беспилотника ранен 70-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, рваная рана бедра и осколочное ранение ноги.

Удары по Херсону

Вечером оккупанты ударили дроном типа "FPV" по административному зданию в Днепровском районе Херсона. Ночью били по жилым кварталам из артиллерии. Получила ранения 55-летняя женщина. ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и переломом руки. Получили повреждения четыре частных дома и газопровод.

На рассвете в Херсоне войска РФ наносили артиллерийские удары по микрорайону "Шуменский". Повреждены три многоквартирных дома. В собственной квартире пострадала 85-летняя женщина, она получила взрывную травму и осколочное ранение руки.

Утром в микрорайоне "Корабел" в результате атаки FPV-дроном получила ранения 64-летняя женщина. У нее взрывная травма и контузия. Получил повреждения автомобиль. Также военные РФ совершили сброс с беспилотника на автомобиль-хлебовоз, в результате чего транспортное средство повреждено.

Днем в другой части Корабельного района оккупационные войска направили FPV-дрон на территорию коммунального предприятия. В результате удара пострадали двое коммунальщиков в возрасте 32 и 43 года, у обоих ожоги лица и рук. В медучреждение раненых доставили сотрудники полиции. Повреждены экскаватор, два служебных автомобиля предприятия и три гражданских автомобиля.

В результате очередных атак дронами типа "FPV" возник пожар сухого камыша у реки и поврежден автомобиль. В прибрежной зоне артобстрелом поврежден частный дом. В Центральном районе города артобстрелом повреждены многоквартирный и частный дома.

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Херсонская область
Херсонская область
Херсонская область
Херсонская область
Херсонская область
Херсонская область
Херсонская область
Херсонская область

Автор: 

обстрел (27961) Херсон (2903) Берислав (150) Херсонская область (4904) Бериславский район (89) Херсонский район (366) Мыловое (3) Нововоронцовка (1) Белозерка (48) Надднепрянское (3) Садовое (3) Дудчаны (10) Гавриловка (7) Черешеньки (1)


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