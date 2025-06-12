Последствия вражеских обстрелов Херсонской области: один человек погиб и 14 ранены, среди пострадавших – ребенок, полицейские и коммунальщики. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки оккупанты из артиллерии и БпЛА били по гражданской инфраструктуре Бериславского и Херсонского районов. Под вражеским огнем оказались 19 населенных пунктов Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

В Садовом в результате артобстрела погибла 65-летняя женщина.

В Белозерке российский FPV-дрон атаковал ребенка, который находился во дворе. 11-летнего мальчика доставили в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией, осколочными ранениями грудной клетки и ноги. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

Из-за сбрасывания с БпЛА в поселке поврежден частный дом. Еще один жилой дом поврежден в результате артобстрела.

В Надднепрянском возле блокпоста россияне совершили атаку дроном типа "FPV" по гражданскому автомобилю. Пострадали 61-летний водитель и 63-летняя пассажирка. У обоих контузии, минно-взрывные и черепно-мозговые травмы. У женщины также было осколочное ранение ноги, поэтому полицейские наложили ей турникет до прибытия медиков. Транспортное средство семьи повреждено. После очередного удара FPV-дроном поврежден еще один автомобиль.

В Дудчанах в результате атаки российским FPV-дроном тяжело ранена 70-летняя женщина. Ее госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией, осколочными ранениями лица, грудной клетки и травматической ампутацией предплечья.

Из опасной зоны пострадавшую вывозили работники полиции. Во время эвакуации россияне целенаправленно ударили по спецтранспорту FPV-дроном. В результате коварной атаки пострадали трое полицейских, у них минно-взрывные травмы и контузии. Автомобиль получил повреждения.

В Новоалександровской громаде российские оккупанты ударили дроном типа "FPV" по зданию, где местные жители получали гуманитарную помощь. В результате атаки помещение повреждено. Люди, к счастью, не пострадали.

Ночью в Гавриловке из-за сбрасывания с БпЛА ранена 59-летняя женщина. Ее госпитализировали со взрывной травмой, осколочным ранением бедра и открытым переломом ноги.

Из-за удара вражеским FPV-дроном возник пожар сухой растительности в Нововоронцовке.

Артобстрел вызвал пожар на территории парка "Каменская Сечь" вблизи Милового.

Возле Черешенок оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА на поле с пшеницей, возник пожар.

В Бериславе из-за удара вражеского беспилотника ранен 70-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, рваная рана бедра и осколочное ранение ноги.

Удары по Херсону

Вечером оккупанты ударили дроном типа "FPV" по административному зданию в Днепровском районе Херсона. Ночью били по жилым кварталам из артиллерии. Получила ранения 55-летняя женщина. ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и переломом руки. Получили повреждения четыре частных дома и газопровод.

На рассвете в Херсоне войска РФ наносили артиллерийские удары по микрорайону "Шуменский". Повреждены три многоквартирных дома. В собственной квартире пострадала 85-летняя женщина, она получила взрывную травму и осколочное ранение руки.

Утром в микрорайоне "Корабел" в результате атаки FPV-дроном получила ранения 64-летняя женщина. У нее взрывная травма и контузия. Получил повреждения автомобиль. Также военные РФ совершили сброс с беспилотника на автомобиль-хлебовоз, в результате чего транспортное средство повреждено.

Днем в другой части Корабельного района оккупационные войска направили FPV-дрон на территорию коммунального предприятия. В результате удара пострадали двое коммунальщиков в возрасте 32 и 43 года, у обоих ожоги лица и рук. В медучреждение раненых доставили сотрудники полиции. Повреждены экскаватор, два служебных автомобиля предприятия и три гражданских автомобиля.

В результате очередных атак дронами типа "FPV" возник пожар сухого камыша у реки и поврежден автомобиль. В прибрежной зоне артобстрелом поврежден частный дом. В Центральном районе города артобстрелом повреждены многоквартирный и частный дома.

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