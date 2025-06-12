Министры стран "Веймар+" заявили о готовности поддерживать Украину и давить на РФ
Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и высокого представителя ЕС сделали заявление о продолжении поддержки Украины и готовности усилить давление на Россию.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Италии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы высоко оценили конструктивное участие Украины в мирном процессе, демонстрирующее ее твердую приверженность миру, в частности ее готовность обязаться к 30-дневному немедленному, всеобъемлющему и безусловному прекращению огня как прочной основы для серьезных и надежных переговоров, а также открытость к встречам на президентском уровне. Мы призвали Россию немедленно ответить взаимностью и отказаться от своих неприемлемых максималистских требований и предпосылок, чтобы доказать, что она действительно заинтересована в мире", - говорится в заявлении.
Также министры подтвердили готовность усилить давление на Россию, поскольку она продолжает отказываться от серьезных и убедительных обязательств, в частности путем дальнейших санкций и противодействия их обхода.
"Мы также готовы быстро принять новые меры (в частности, в энергетическом и банковском секторах), направленные на подрыв способности России продолжать вести свою агрессивную войну и обеспечить Украине наилучшее возможное положение для установления справедливого и прочного мира", - заверили руководители МИД.
В заявлении подчеркивается решительная настроенность стран "сохранить российские суверенные активы в наших юрисдикциях обездвиженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за нанесенный ею ущерб".
Кроме того, отмечается, что справедливый и прочный мир должен включать надлежащие гарантии безопасности для Украины, начиная с сильной украинской армии и оборонной промышленности.
"С этой целью, опираясь на трансатлантическое единство, мы будем работать с Украиной над инициативами по укреплению Вооруженных сил Украины; мы готовы усилить нашу поддержку, в частности путем улучшения сотрудничества с Украиной в области оборонной промышленности, а также изучения дополнительных форм сотрудничества в области безопасности и обороны в соответствии с нашей поддержкой евроатлантической интеграции Украины. Мы также будем продолжать сотрудничество с США по этому вопросу", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что стороны остаются твердо настроенными поддерживать экономическую стабильность Украины в рамках ее программы МВФ, обеспечивая ей достаточную фискальную помощь на 2026 год и далее, а также ее восстановление и реконструкцию в тесной координации с международными партнерами.
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