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Министры стран "Веймар+" заявили о готовности поддерживать Украину и давить на РФ

встреча стран в формате Веймар+

Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и высокого представителя ЕС сделали заявление о продолжении поддержки Украины и готовности усилить давление на Россию.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Италии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы высоко оценили конструктивное участие Украины в мирном процессе, демонстрирующее ее твердую приверженность миру, в частности ее готовность обязаться к 30-дневному немедленному, всеобъемлющему и безусловному прекращению огня как прочной основы для серьезных и надежных переговоров, а также открытость к встречам на президентском уровне. Мы призвали Россию немедленно ответить взаимностью и отказаться от своих неприемлемых максималистских требований и предпосылок, чтобы доказать, что она действительно заинтересована в мире", - говорится в заявлении.

Также министры подтвердили готовность усилить давление на Россию, поскольку она продолжает отказываться от серьезных и убедительных обязательств, в частности путем дальнейших санкций и противодействия их обхода.

"Мы также готовы быстро принять новые меры (в частности, в энергетическом и банковском секторах), направленные на подрыв способности России продолжать вести свою агрессивную войну и обеспечить Украине наилучшее возможное положение для установления справедливого и прочного мира", - заверили руководители МИД.

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В заявлении подчеркивается решительная настроенность стран "сохранить российские суверенные активы в наших юрисдикциях обездвиженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за нанесенный ею ущерб".

Кроме того, отмечается, что справедливый и прочный мир должен включать надлежащие гарантии безопасности для Украины, начиная с сильной украинской армии и оборонной промышленности.

"С этой целью, опираясь на трансатлантическое единство, мы будем работать с Украиной над инициативами по укреплению Вооруженных сил Украины; мы готовы усилить нашу поддержку, в частности путем улучшения сотрудничества с Украиной в области оборонной промышленности, а также изучения дополнительных форм сотрудничества в области безопасности и обороны в соответствии с нашей поддержкой евроатлантической интеграции Украины. Мы также будем продолжать сотрудничество с США по этому вопросу", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что стороны остаются твердо настроенными поддерживать экономическую стабильность Украины в рамках ее программы МВФ, обеспечивая ей достаточную фискальную помощь на 2026 год и далее, а также ее восстановление и реконструкцию в тесной координации с международными партнерами.

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помощь и поддержка (877) война в Украине (4773) гарантии безопасности (140) прекращения огня (294)


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Язиком
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12.06.2025 18:09 Ответить
Стало известно имя миллионного уничтоженного русского.
Об этом11 июня 2025 г. доложили воины подразделения активных действий ГУР МО Украины «Kraken» Им оказался Манашенков Сергей, 1978 г, уроженец Камчатского края. Он был военнослужащим Тихоокеанской морской пехоты РФ.
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12.06.2025 18:09 Ответить
Поздравляем юбиляра!
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12.06.2025 19:09 Ответить
 
 