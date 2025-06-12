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Новости В РФ создадут войска беспилотных систем
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Путин говорит, что создаст в РФ войска беспилотных систем, - росСМИ. ВИДЕО

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ создает войска беспилотных систем как отдельный род войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет кремлевское издание ТАСС.

"РФ нужно широко внедрять в вооружение перспективные цифровые технологии и искусственный интеллект", - также заявил Путин.

Сообщение о создании беспилотных войск в России

Автор: 

беспилотник (3788) путин владимир (31575) россия (96267)


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Топ комментарии
+9
Вспомнил из детства: Кто повторяет тот в говно ныряет.
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12.06.2025 20:58 Ответить
+9
Смачно таки йому втерли носа ПаУТИНой
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12.06.2025 21:02 Ответить
+4
І спецдрон для себе - дрон - чумадан
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12.06.2025 21:01 Ответить
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12.06.2025 20:58 Ответить
Вспомнил из детства: Кто повторяет тот в говно ныряет.
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12.06.2025 20:58 Ответить
Це він так обіcрано Z- блогерам пельку закривє, щоб не 3,14Zділи про "страшного МАДЯРА "))
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12.06.2025 21:02 Ответить
І спецдрон для себе - дрон - чумадан
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12.06.2025 21:01 Ответить
Смачно таки йому втерли носа ПаУТИНой
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12.06.2025 21:02 Ответить
кляті болотні ******** - все мавпують з України

.
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12.06.2025 21:03 Ответить
Рагозіна !!!!
ВВХ, только Рагозіна!
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12.06.2025 21:04 Ответить
А нам необхідно створити власну ядерну зброю, це цілком реально зробити: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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12.06.2025 21:04 Ответить
Нереально.
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12.06.2025 22:02 Ответить
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12.06.2025 21:04 Ответить
третій це ти. на фото тебе не має.
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12.06.2025 21:11 Ответить
Молодець, поїж лайна, ****
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12.06.2025 21:11 Ответить
«а кто 6 миллиардов долларов розтраченных...»

С етого места поподробнєй.
You tube, tik -tok, Мураєва, Чаплигу, Шарія, Діану Панєчнко, Арєстовіччя і Марго Бобромян, нє прєдлатгаь.
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12.06.2025 21:29 Ответить
Джин Триплхорн , ruski petuh , treti tebia v snah prihodit , v hvost i v grivu trahaiet ......
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12.06.2025 21:17 Ответить
Він шо тобі шось порвав?
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12.06.2025 21:23 Ответить
Кацап-сдохни.
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12.06.2025 21:30 Ответить
Ех, якби тільки третій створив ЯЗ, не було би повномасштабної війни...
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12.06.2025 21:10 Ответить
Твій Петя вилізує зебілу, така собі впопузиція.
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12.06.2025 21:19 Ответить
це твоя особиста позизія. яка не має права на існування бо ти кончений ідіот. який розумово відсталмий з народження як і твої батьківські одиниці. видно тебе родили в сєміпалатінську під час випробування атомної бомби як і всіх кацапів.
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12.06.2025 21:26 Ответить
А ти очко Оттмару вилизуєш в Дрездені.
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12.06.2025 21:31 Ответить
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12.06.2025 21:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=4s

українською
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12.06.2025 21:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hADJbSMT2TA&t=1296s
англійською
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12.06.2025 21:50 Ответить
Створений росією штучний інтелект він їх і згубить.
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12.06.2025 21:06 Ответить
як набухається.
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12.06.2025 21:09 Ответить
Когда он уже подохнет. Я изучил фолклер кацапов. ***** подпадает под лпределение " хмырь болотный". Нечисть что вылезла из болота и прикинулась человеком.
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12.06.2025 21:06 Ответить
Повтаруха-муха, бабена серуха.
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12.06.2025 21:07 Ответить
Космічних беспілотних систем. Інакше якось не так звучить.
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12.06.2025 21:10 Ответить
близнюк Бубачкі....
Усьо рєшитєльно по його волі і під неусипним контролем....
Це якраз те що створювалося на ініціативному рівні ! У нас може навіть трохи раніше - добробатами і волонтерами АТО
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12.06.2025 21:17 Ответить
два валоди такие трудяги
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12.06.2025 21:23 Ответить
Ця голомоза мерзота може лише хер у власному очкі створити.
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12.06.2025 21:27 Ответить
Раніше вважалось, що найкращі технології за нами. Зараз ми маємо визнати: щоб вижити - нам треба наздоганяти. Джерело: https://censor.net/ua/b3552933
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12.06.2025 21:38 Ответить
 
 