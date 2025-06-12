Путин говорит, что создаст в РФ войска беспилотных систем, - росСМИ. ВИДЕО
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ создает войска беспилотных систем как отдельный род войск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет кремлевское издание ТАСС.
"РФ нужно широко внедрять в вооружение перспективные цифровые технологии и искусственный интеллект", - также заявил Путин.
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+9 Максим Дрозд
показать весь комментарий12.06.2025 20:58 Ответить Ссылка
+9 Pawlo Kit
показать весь комментарий12.06.2025 21:02 Ответить Ссылка
+4 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий12.06.2025 21:01 Ответить Ссылка
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ВВХ, только Рагозіна!
С етого места поподробнєй.
You tube, tik -tok, Мураєва, Чаплигу, Шарія, Діану Панєчнко, Арєстовіччя і Марго Бобромян, нє прєдлатгаь.
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Усьо рєшитєльно по його волі і під неусипним контролем....
Це якраз те що створювалося на ініціативному рівні ! У нас може навіть трохи раніше - добробатами і волонтерами АТО