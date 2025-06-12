Путин говорит, что создаст в РФ войска беспилотных систем, - росСМИ. ВИДЕО

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ создает войска беспилотных систем как отдельный род войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет кремлевское издание ТАСС.

"РФ нужно широко внедрять в вооружение перспективные цифровые технологии и искусственный интеллект", - также заявил Путин.