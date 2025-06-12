Путін каже, що створить в РФ війська безпілотних систем, - росЗМІ. ВIДЕО

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ створює війська безпілотних систем як окремий рід військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише кремлівське видання ТАСС.

"РФ потрібно широко впроваджувати в озброєння перспективні цифрові технології та штучний інтелект", - також заявив Путін.