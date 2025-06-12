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Новини В РФ створять війська безпілотних систем
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Путін каже, що створить в РФ війська безпілотних систем, - росЗМІ. ВIДЕО

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ створює війська безпілотних систем як окремий рід військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише кремлівське видання ТАСС.

"РФ потрібно широко впроваджувати в озброєння перспективні цифрові технології та штучний інтелект", - також заявив Путін.

Повідомлення про створення безпілотних військ в Росії

Автор: 

безпілотник (4371) путін володимир (24136) росія (66175)


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Топ коментарі
+11
Смачно таки йому втерли носа ПаУТИНой
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12.06.2025 21:02 Відповісти
+9
Вспомнил из детства: Кто повторяет тот в говно ныряет.
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12.06.2025 20:58 Відповісти
+5
як набухається.
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12.06.2025 21:09 Відповісти
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12.06.2025 20:58 Відповісти
Вспомнил из детства: Кто повторяет тот в говно ныряет.
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12.06.2025 20:58 Відповісти
Це він так обіcрано Z- блогерам пельку закривє, щоб не 3,14Zділи про "страшного МАДЯРА "))
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12.06.2025 21:02 Відповісти
І спецдрон для себе - дрон - чумадан
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12.06.2025 21:01 Відповісти
Смачно таки йому втерли носа ПаУТИНой
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12.06.2025 21:02 Відповісти
кляті болотні ******** - все мавпують з України

.
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12.06.2025 21:03 Відповісти
Рагозіна !!!!
ВВХ, только Рагозіна!
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12.06.2025 21:04 Відповісти
А нам необхідно створити власну ядерну зброю, це цілком реально зробити: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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12.06.2025 21:04 Відповісти
Нереально.
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12.06.2025 22:02 Відповісти
Реально, див. https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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12.06.2025 22:08 Відповісти
Копіум.
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12.06.2025 22:25 Відповісти
Лише на одній ЧАЕС залишилося десятки тон збройного плутонію-239 (вона в Союзі і створювалася, щоб виробляти цей самий плутоній), а нагасакську бомба містила його, здається, кілограм 60. Ну а що стосується конструктивно-технічного аспекту, то все вже давно детально описано в спеціальній (і не дуже) літературі та не представляє таємниці. Думаю, нас цілком би задовольнила сотня - друга атомних боєзарядів нехай і на технічному рівні середини минулого століття, щоб з Україною почали спілкуватися на Ви.
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12.06.2025 22:17 Відповісти
Як ви заїбали, нема там збройного плутонію. Нема і ніколи не було. Атомні станції НЕ використовують для створення збройного плутонію. По друге, його треба збагатити, обладнання для збагачення у нас нема.
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12.06.2025 22:24 Відповісти
гуманітарії сер.
які дивляться розважальні програми всяких експердів Швеців.
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12.06.2025 22:29 Відповісти
>Атомні станції НЕ використовують для створення збройного плутонію.
використовують, читайте про MAGNOX та РБМК

>По друге, його треба збагатити,
239плутоній не збагачують, вчіть матчастину
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12.06.2025 22:29 Відповісти
не пишіть маячні блоки чаес не збагачували плутоній до потрібних значень.
на Ви ага, сидів би ти під санкціями без жодного євро допомоги та відбивався від кацапів лопатами кулеби.
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12.06.2025 22:27 Відповісти
>на Ви ага, сидів би ти під санкціями без жодного євро допомоги та відбивався від кацапів лопатами кулеби.
ну так, краще без санкцій, але загинути. геніальна стратегія!
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12.06.2025 22:31 Відповісти
якщо думати як Ви, то яз
1 не гарантує твою НЕ загибель.
2 кацапи можуть жахнути своєю яз і світ тихенько буде сидіти, бо ті скажуть що діяли привентивно адже українців вже споряджали "сесни" з яз на москву.
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12.06.2025 22:53 Відповісти
>1 не гарантує твою НЕ загибель.
а мені це і не треба, головне щоб ми з собою могли забрати якомога більше русні та інших.

>2 кацапи можуть жахнути своєю яз і світ тихенько буде сидіти, бо ті скажуть що діяли привентивно адже українців вже споряджали "сесни" з яз на москву.
русня може використати ЯЗ в будь-який день, якщо ***** захоче. тому й треба мати власний Samson Option на основі ядерної, хімічної, бактеріологічної та радіологічної зброї.
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12.06.2025 22:57 Відповісти
не можуть вони використати проти нас яз, бо у нас її нема, он навіть при курській операції не жахнули а могли доречі по критеріям своїх доктрин.
без засобів доставки твоя яз ніц не варта.
пс. країна яка "шукає гроші на виробництво дронів" апріорі не потягне таке дороге задоволення як виробництво З НУЛЯ ядерної зброї.
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12.06.2025 23:04 Відповісти
Не пишіть того, про що не знаєте. Плутоній не збагачується, ніде. Його, на відміну від урану-235, який був використаний в хіросімській бомбі та дійсно потребує збагачення, в природі просто не існує, він є продуктом ядерної реакції, в т.ч. в реакторах АЕС: в них завантажуються ТВЕли з природнім ураном-237, який в ході ядерної реакції синтезу приєднує до себе 2 електрони, зменшуючи кількість ядерного палива, але збільшуючи атомну масу радіоактивного елементу відповідно на ті ж 2 одиниці (елемент з атомною масою 239 вчені назвали плутонієм); в ході цієї реакції виділяється тепло, яке гріє водичку, перетворює її на пару, яка врешті-решт крутить електро генератор. Ви думаєте, що москалі забирали в нас відпрацьовані ТВЕли виключно з філантропічних міркувань?
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12.06.2025 22:52 Відповісти
як тільки ти почнеш щось хімічити з відходами, як свого часу Індія, то будеш свої реактори тирсою потім запрявляти.
і байдуже кацапи їх забирали, французи чи складували на території країни.
ці речі суворо обліковуються, саме тому магатисти на станціях перевірки проводять.
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12.06.2025 22:57 Відповісти
нема там плутонію, але так - РБМК(ЧАЕС) можна й треба використати для створення яз, див. https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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12.06.2025 22:35 Відповісти
Я достатньо старий, щоб бути ********** Чорнобильської катастрофи, і не достатньо старий, щоб вже втратити пам'ять. Тож пам'ятаю, що тоді писалося в ЗМІ про 'чорнобиль', в т.ч. і про те, що залишилося там в реакторах.
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12.06.2025 22:56 Відповісти
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12.06.2025 21:04 Відповісти
третій це ти. на фото тебе не має.
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12.06.2025 21:11 Відповісти
Молодець, поїж лайна, ****
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12.06.2025 21:11 Відповісти
«а кто 6 миллиардов долларов розтраченных...»

С етого места поподробнєй.
You tube, tik -tok, Мураєва, Чаплигу, Шарія, Діану Панєчнко, Арєстовіччя і Марго Бобромян, нє прєдлатгаь.
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12.06.2025 21:29 Відповісти
Джин Триплхорн , ruski petuh , treti tebia v snah prihodit , v hvost i v grivu trahaiet ......
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12.06.2025 21:17 Відповісти
Він шо тобі шось порвав?
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12.06.2025 21:23 Відповісти
Кацап-сдохни.
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12.06.2025 21:30 Відповісти
Ех, якби тільки третій створив ЯЗ, не було би повномасштабної війни...
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12.06.2025 21:10 Відповісти
Твій Петя вилізує зебілу, така собі впопузиція.
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12.06.2025 21:19 Відповісти
це твоя особиста позизія. яка не має права на існування бо ти кончений ідіот. який розумово відсталмий з народження як і твої батьківські одиниці. видно тебе родили в сєміпалатінську під час випробування атомної бомби як і всіх кацапів.
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12.06.2025 21:26 Відповісти
А ти очко Оттмару вилизуєш в Дрездені.
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12.06.2025 21:31 Відповісти
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12.06.2025 21:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=4s

українською
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12.06.2025 21:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hADJbSMT2TA&t=1296s
англійською
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12.06.2025 21:50 Відповісти
Створений росією штучний інтелект він їх і згубить.
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12.06.2025 21:06 Відповісти
як набухається.
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12.06.2025 21:09 Відповісти
Когда он уже подохнет. Я изучил фолклер кацапов. ***** подпадает под лпределение " хмырь болотный". Нечисть что вылезла из болота и прикинулась человеком.
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12.06.2025 21:06 Відповісти
Повтаруха-муха, бабена серуха.
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12.06.2025 21:07 Відповісти
Космічних беспілотних систем. Інакше якось не так звучить.
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12.06.2025 21:10 Відповісти
близнюк Бубачкі....
Усьо рєшитєльно по його волі і під неусипним контролем....
Це якраз те що створювалося на ініціативному рівні ! У нас може навіть трохи раніше - добробатами і волонтерами АТО
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12.06.2025 21:17 Відповісти
два валоди такие трудяги
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12.06.2025 21:23 Відповісти
Ця голомоза мерзота може лише хер у власному очкі створити.
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12.06.2025 21:27 Відповісти
Раніше вважалось, що найкращі технології за нами. Зараз ми маємо визнати: щоб вижити - нам треба наздоганяти. Джерело: https://censor.net/ua/b3552933
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12.06.2025 21:38 Відповісти
І що з того? Буде створена додатково купа посад для військової бюрократії?
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12.06.2025 22:07 Відповісти
Он свой дыбильный мозг пересёт в дроны через ИИ
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12.06.2025 22:10 Відповісти
 
 