Путін каже, що створить в РФ війська безпілотних систем, - росЗМІ. ВIДЕО
Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ створює війська безпілотних систем як окремий рід військ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише кремлівське видання ТАСС.
"РФ потрібно широко впроваджувати в озброєння перспективні цифрові технології та штучний інтелект", - також заявив Путін.
Топ коментарі
+11 Pawlo Kit
показати весь коментар12.06.2025 21:02 Відповісти Посилання
+9 Максим Дрозд
показати весь коментар12.06.2025 20:58 Відповісти Посилання
+5 Лантух
показати весь коментар12.06.2025 21:09 Відповісти Посилання
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ВВХ, только Рагозіна!
які дивляться розважальні програми всяких експердів Швеців.
використовують, читайте про MAGNOX та РБМК
>По друге, його треба збагатити,
239плутоній не збагачують, вчіть матчастину
на Ви ага, сидів би ти під санкціями без жодного євро допомоги та відбивався від кацапів лопатами кулеби.
ну так, краще без санкцій, але загинути. геніальна стратегія!
1 не гарантує твою НЕ загибель.
2 кацапи можуть жахнути своєю яз і світ тихенько буде сидіти, бо ті скажуть що діяли привентивно адже українців вже споряджали "сесни" з яз на москву.
а мені це і не треба, головне щоб ми з собою могли забрати якомога більше русні та інших.
>2 кацапи можуть жахнути своєю яз і світ тихенько буде сидіти, бо ті скажуть що діяли привентивно адже українців вже споряджали "сесни" з яз на москву.
русня може використати ЯЗ в будь-який день, якщо ***** захоче. тому й треба мати власний Samson Option на основі ядерної, хімічної, бактеріологічної та радіологічної зброї.
без засобів доставки твоя яз ніц не варта.
пс. країна яка "шукає гроші на виробництво дронів" апріорі не потягне таке дороге задоволення як виробництво З НУЛЯ ядерної зброї.
і байдуже кацапи їх забирали, французи чи складували на території країни.
ці речі суворо обліковуються, саме тому магатисти на станціях перевірки проводять.
С етого места поподробнєй.
You tube, tik -tok, Мураєва, Чаплигу, Шарія, Діану Панєчнко, Арєстовіччя і Марго Бобромян, нє прєдлатгаь.
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Усьо рєшитєльно по його волі і під неусипним контролем....
Це якраз те що створювалося на ініціативному рівні ! У нас може навіть трохи раніше - добробатами і волонтерами АТО