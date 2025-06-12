США сменят посла в РФ

Посол США в России Линн Трейси в ближайшее время покинет пост.

Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном 12 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Точную дату завершения дипломатической миссии Трейси в Москве пока не объявили, однако на вечер пятницы, 13 июня, анонсировано ее прощальное обращение.

Посол США Линн Трейси работала в РФ с января 2023 года.

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