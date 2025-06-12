1 419 8
США сменят посла в РФ
Посол США в России Линн Трейси в ближайшее время покинет пост.
Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном 12 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Точную дату завершения дипломатической миссии Трейси в Москве пока не объявили, однако на вечер пятницы, 13 июня, анонсировано ее прощальное обращение.
Посол США Линн Трейси работала в РФ с января 2023 года.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Скела
показать весь комментарий12.06.2025 23:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий12.06.2025 23:28 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
V Mel
показать весь комментарий12.06.2025 23:30 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Urs
показать весь комментарий12.06.2025 23:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Наталия Гончар
показать весь комментарий12.06.2025 23:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Василий Васильев #602664
показать весь комментарий12.06.2025 23:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Urs
показать весь комментарий12.06.2025 23:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
World Planet
показать весь комментарий12.06.2025 23:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль