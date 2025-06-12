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Новости переговоры США и России
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США сменят посла в РФ

Представители США и России начали переговоры в Турции

Посол США в России Линн Трейси в ближайшее время покинет пост.

Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном 12 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Точную дату завершения дипломатической миссии Трейси в Москве пока не объявили, однако на вечер пятницы, 13 июня, анонсировано ее прощальное обращение.

Посол США Линн Трейси работала в РФ с января 2023 года.

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Автор: 

посол (1807) россия (96267) США (27195)


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Ой, шо теперка буде, шо буде...
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12.06.2025 23:16 Ответить
Віткофф, найкраща кандидатура, він подобається прутіну-маніяку, він йому і «діли» усякі наобіцяє, для старого з битим вухом, колись, після китайців…
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12.06.2025 23:28 Ответить
Батька Елона Маска мабуть призначать
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12.06.2025 23:30 Ответить
це гарна кандідатура. Буде їздити у маєток до дугіна пити чай із самовара з баранкамі.
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12.06.2025 23:58 Ответить
знаючи традицію магацизму призначати ПРОФІ - ТАКЕР КАРЛСОН? СТІВ БЕНОН? вони на ************ не вилазять з екранів
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12.06.2025 23:35 Ответить
Кращеб осла змінили
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12.06.2025 23:48 Ответить
вітькова точно не призначать, бо тоді вони довго не зможуть удвох грати в гольф.
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12.06.2025 23:56 Ответить
А чё там ещё посольство есть сша
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12.06.2025 23:59 Ответить
 
 