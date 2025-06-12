США змінять посла в РФ

Посол США в Росії Лінн Трейсі найближчим часом залишить посаду.

Про це йдеться в заяві посольства, опублікованій 12 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Точну дату завершення дипломатичної місії Трейсі в Москві наразі не оголосили, однак на вечір п’ятниці, 13 червня, анонсоване її прощальне звернення.

Посол США Лінн Трейсі працювала в РФ з січня 2023 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулі Девіс призначено тимчасовою повіреною США в Україні (оновлено)