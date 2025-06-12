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США змінять посла в РФ
Посол США в Росії Лінн Трейсі найближчим часом залишить посаду.
Про це йдеться в заяві посольства, опублікованій 12 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Точну дату завершення дипломатичної місії Трейсі в Москві наразі не оголосили, однак на вечір п’ятниці, 13 червня, анонсоване її прощальне звернення.
Посол США Лінн Трейсі працювала в РФ з січня 2023 року.
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Алекс Скела
показати весь коментар12.06.2025 23:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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