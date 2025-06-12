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Новини переговори США та Росії
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США змінять посла в РФ

Представники США та Росії розпочали переговори в Туреччині

Посол США в Росії Лінн Трейсі найближчим часом залишить посаду.

Про це йдеться в заяві посольства, опублікованій 12 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Точну дату завершення  дипломатичної місії Трейсі в Москві наразі не оголосили, однак на вечір п’ятниці, 13 червня, анонсоване її прощальне звернення.

Посол США Лінн Трейсі працювала в РФ з січня 2023 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулі Девіс призначено тимчасовою повіреною США в Україні (оновлено)

Автор: 

посол (1108) росія (66175) США (23465)


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Ой, шо теперка буде, шо буде...
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12.06.2025 23:16 Відповісти
Віткофф, найкраща кандидатура, він подобається прутіну-маніяку, він йому і «діли» усякі наобіцяє, для старого з битим вухом, колись, після китайців…
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12.06.2025 23:28 Відповісти
Батька Елона Маска мабуть призначать
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12.06.2025 23:30 Відповісти
це гарна кандідатура. Буде їздити у маєток до дугіна пити чай із самовара з баранкамі.
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12.06.2025 23:58 Відповісти
знаючи традицію магацизму призначати ПРОФІ - ТАКЕР КАРЛСОН? СТІВ БЕНОН? вони на ************ не вилазять з екранів
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12.06.2025 23:35 Відповісти
Кращеб осла змінили
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12.06.2025 23:48 Відповісти
вітькова точно не призначать, бо тоді вони довго не зможуть удвох грати в гольф.
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12.06.2025 23:56 Відповісти
А чё там ещё посольство есть сша
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12.06.2025 23:59 Відповісти
 
 