Суд разрешил пересчет голосов на выборах президента Польши на 13 участках

В Польше суд разрешил пересчет голосов на выборах президента на 13 избирательных участках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметили в Верховном суде Польши, приняты к рассмотрению доказательства, полученные во время проверки бюллетеней несколькими комиссиями.

Судьи согласились с некоторыми замечаниями, которые касались подсчета голосов на отдельных избирательных участках.

Верховный суд решил, что пересчет голосов проведут на 13 избирательных участках. Цель такого пересчета - "определение количества действительных голосов, поданных за отдельных кандидатов на пост президента Республики Польша в голосовании, состоявшемся 1 июня 2025 года".

При этом пересчет голосов не изменит победителя выборов президента. Разница между двумя кандидатами составляла более 369 тысяч голосов.

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Выборы президента Польши

Напомним, на выборах президента Польши победил кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов. Его оппонент - представитель "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский - набрал 49,11% голосов.