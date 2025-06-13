Суд разрешил пересчет голосов на выборах президента Польши на 13 участках
В Польше суд разрешил пересчет голосов на выборах президента на 13 избирательных участках.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отметили в Верховном суде Польши, приняты к рассмотрению доказательства, полученные во время проверки бюллетеней несколькими комиссиями.
Судьи согласились с некоторыми замечаниями, которые касались подсчета голосов на отдельных избирательных участках.
Верховный суд решил, что пересчет голосов проведут на 13 избирательных участках. Цель такого пересчета - "определение количества действительных голосов, поданных за отдельных кандидатов на пост президента Республики Польша в голосовании, состоявшемся 1 июня 2025 года".
При этом пересчет голосов не изменит победителя выборов президента. Разница между двумя кандидатами составляла более 369 тысяч голосов.
Выборы президента Польши
Напомним, на выборах президента Польши победил кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов. Его оппонент - представитель "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский - набрал 49,11% голосов.
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