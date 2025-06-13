Суд дозволив перерахунок голосів на виборах президента Польщі на 13 дільницях
У Польщі суд дозволив перерахунок голосів на виборах президента на 13 виборчих дільницях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначили у Верховному суді Польщі, прийнято до розгляду докази, отримані під час перевірки бюлетенів кількома комісіями.
Судді погодилися з деякими зауваженнями, які стосувалися підрахунку голосів на окремих виборчих дільницях.
Верховний суд вирішив, що перерахунок голосів проведуть на 13 виборчих дільницях. Мета такого перерахунку - "визначення кількості дійсних голосів, поданих за окремих кандидатів на пост президента Республіки Польща в голосуванні, що відбулося 1 червня 2025 року".
При цьому перерахунок голосів не змінить переможця виборів президента. Різниця між двома кандидатами становила понад 369 тисяч голосів.
Вибори президента Польщі
Нагадаємо, на виборах президента Польщі переміг кандидат від партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький. Він набрав 50,89% голосів. Його опонент - представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський - набрав 49,11% голосів.
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