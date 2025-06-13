Суд дозволив перерахунок голосів на виборах президента Польщі на 13 дільницях

У Польщі суд дозволив перерахунок голосів на виборах президента на 13 виборчих дільницях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначили у Верховному суді Польщі, прийнято до розгляду докази, отримані під час перевірки бюлетенів кількома комісіями.

Судді погодилися з деякими зауваженнями, які стосувалися підрахунку голосів на окремих виборчих дільницях.

Верховний суд вирішив, що перерахунок голосів проведуть на 13 виборчих дільницях. Мета такого перерахунку - "визначення кількості дійсних голосів, поданих за окремих кандидатів на пост президента Республіки Польща в голосуванні, що відбулося 1 червня 2025 року".

При цьому перерахунок голосів не змінить переможця виборів президента. Різниця між двома кандидатами становила понад 369 тисяч голосів.

Також читайте: Сейм Польщі висловив довіру уряду Туска

Вибори президента Польщі

Нагадаємо, на виборах президента Польщі переміг кандидат від партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький. Він набрав 50,89% голосів. Його опонент - представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський - набрав 49,11% голосів.