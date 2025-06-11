Сейм Польщі висловив довіру уряду Туска

Сейм Польщі висловив довіру уряду Дональда Туска, який ініціював голосування після програшу провладного кандидата Рафала Тшасковського на президентських виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За вотум довіри уряду Туска висловились 243 депутати, проти проголосували 210, жоден під час голосування не утримався.

Голосуванню в Сеймі передував виступ польського премʼєра, в якому він підбив підсумки півтора року перебування при владі та розкритикував попередні уряди "Права і справедливості".

Туск зокрема говорив про проблеми з донесенням успіхів свого уряду до суспільства, а також заперечив чутки про можливу відставку і розформування нинішньої коаліції.

"Я не хочу іншої коаліції. Я пишаюся тим, що в ній працюють люди з різними поглядами", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск звернеться до Сейму з проханням висловити вотум довіри своєму уряду