РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10104 посетителя онлайн
Новости
551 3

Сейм Польши выразил доверие правительству Туска

Сейм выразил доверие правительству Туска

Сейм Польши выразил доверие правительству Дональда Туска, который инициировал голосование после проигрыша провластного кандидата Рафала Тшасковского на президентских выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

За вотум доверия правительству Туска высказались 243 депутата, против проголосовали 210, ни один во время голосования не воздержался.

Голосованию в Сейме предшествовало выступление польского премьера, в котором он подвел итоги полутора лет пребывания у власти и раскритиковал предыдущие правительства "Права и справедливости".

Туск в частности говорил о проблемах с донесением успехов своего правительства до общества, а также опроверг слухи о возможной отставке и расформировании нынешней коалиции.

"Я не хочу другой коалиции. Я горжусь тем, что в ней работают люди с разными взглядами", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия своему правительству

Автор: 

Польша (8516) Туск Дональд (763) сейм (98)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч якась надія, що не скотиться Польща до рівня *******.
показать весь комментарий
11.06.2025 17:58 Ответить
нехай би розкритикував навроцького з його красновщиною стосовно відмови підтримки України.

А стосовно своєї коаліції нехай би критикував селянську партію, тракторами якої защораз блокується логістика з Україною, зокрема, постачання союзницької техніки в Україну
показать весь комментарий
11.06.2025 17:58 Ответить
Сейм Польщі висловив довіру уряду Туска

Значить, теперка тусківці в гостях срібних ложечек не тиритимуть!
показать весь комментарий
11.06.2025 18:13 Ответить
 
 