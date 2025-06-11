Сейм Польши выразил доверие правительству Туска

Сейм Польши выразил доверие правительству Дональда Туска, который инициировал голосование после проигрыша провластного кандидата Рафала Тшасковского на президентских выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

За вотум доверия правительству Туска высказались 243 депутата, против проголосовали 210, ни один во время голосования не воздержался.

Голосованию в Сейме предшествовало выступление польского премьера, в котором он подвел итоги полутора лет пребывания у власти и раскритиковал предыдущие правительства "Права и справедливости".

Туск в частности говорил о проблемах с донесением успехов своего правительства до общества, а также опроверг слухи о возможной отставке и расформировании нынешней коалиции.

"Я не хочу другой коалиции. Я горжусь тем, что в ней работают люди с разными взглядами", - сказал он.

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