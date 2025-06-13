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Новости Ситуация на фронте Боевые действия на Покровском направлении
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Покровское, Новопавловское и Курское направления остаются самыми горячими, - Генштаб

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба

За прошедшие сутки зафиксировано 209 боестолкновений Сил обороны Украины с российскими войсками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросил 124 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 108 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3135 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Казацкое, Новополь Донецкой области; Новозлатополь, Ольговское, Гуляйполе, Приютное, Приморское, Белогорье, Чумацкое Запорожской области; Львов Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, 4 артиллерийских средства и два пункта управления российских захватчиков.

Харьковщина

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районах Волчанска.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 9 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в направлениях Песчаного и Новоплатоновки.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба

Восток

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надия, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголовое.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили четыре вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки и Верхнекаменского.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений вблизи Часова Яра и в направлении Белой Горы.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Делиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Андреевка, Лысовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Проминь, Удачное, Новосергиевка, Орехово и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 34 атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Богатырь, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба

Юг

На Гуляйпольском направлении враг проводил одно наступательное действие вблизи населенного пункта Малиновка.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба

На Ореховском направлении сегодня враг проводил четыре атаки в районе Новоандреевки и в сторону Павловки.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба

На Приднепровском направлении агрессор провел одну тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба

Курщина

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиационных бомб, а также осуществил 225 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на фронте. Сводка Генштаба

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: Ситуация в районе Волчанска остается сложной. Однако угрозы прорыва фронта на этом направлении пока нет, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

Генштаб ВС (6503) боевые действия (4350) война в Украине (4773)


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Кожен день - все відбили - всіх убили - кацапи вже біля Юнаківки а по даних Генштабу - ще тільки збираються атакувати Сумську обл
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13.06.2025 08:31 Ответить
@ "Запорізький напрямок:
У населеному пункті Малинівка, за даними DeepState, супротивник просунувся в районі ферми на південній околиці та в забудові на південно-східній околиці.
В районі Щербаків, Малих Щербаків та Степового українським військам вдалося стабілізувати ситуацію. За останні два тижні всі атаки були відбиті.

Новопавлівський напрямок:
У Новосергіївці російські піхотні підрозділи продовжують штурмувати центральну частину населеного пункту. По західній частині противник працює артилерією та дронами.
У районі Новомиколаївки ситуація залишається динамічною. Йдуть бої як за південно-східну частину населеного пункту, так і вздовж лісосмуг на південь і на південний схід.
В Горіховому російські війська закріпилися в північній і східній частинах, а решта частина станом на вчора залишалася в сірій зоні. Ситуація на уточненні."
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13.06.2025 08:48 Ответить
 
 