Покровское, Новопавловское и Курское направления остаются самыми горячими, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 209 боестолкновений Сил обороны Украины с российскими войсками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросил 124 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 108 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3135 дронов-камикадзе.



Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Казацкое, Новополь Донецкой области; Новозлатополь, Ольговское, Гуляйполе, Приютное, Приморское, Белогорье, Чумацкое Запорожской области; Львов Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, 4 артиллерийских средства и два пункта управления российских захватчиков.

Харьковщина

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районах Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 9 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в направлениях Песчаного и Новоплатоновки.

Восток

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надия, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголовое.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили четыре вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений вблизи Часова Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Делиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Андреевка, Лысовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Проминь, Удачное, Новосергиевка, Орехово и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 34 атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Богатырь, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар.

Юг

На Гуляйпольском направлении враг проводил одно наступательное действие вблизи населенного пункта Малиновка.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил четыре атаки в районе Новоандреевки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении агрессор провел одну тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.

Курщина

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиационных бомб, а также осуществил 225 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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