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Новини Ситуація на фронті Бойові дії на Покровському напрямку
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Покровський, Новопавлівський та Курський напрямки залишаються найгарячішими, - Генштаб

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу

Протягом минулої доби зафіксовано 209 боєзіткнень Сил оборони України із російськими військами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 124 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 108 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3135 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Козацьке, Новопіль Донецької області; Новозлатопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Приютне, Приморське, Білогір’я, Чумацьке Запорізької області; Львове Херсонської області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу та техніки, 4 артилерійські засоби та два пункти управління російських загарбників.

Харківщина

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Вовчанська.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу

Схід

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки противника у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу

Південь

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив одну наступальну дію поблизу населеного пункту Малинівка.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив чотири атаки в районі Новоандріївки та в бік Павлівки.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу

На Придніпровському напрямку агресор провів одну марну спробу просування до позицій наших захисників.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу

Курщина

На Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 225 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Що відбувається на фронті. Зведення Генштабу

Північ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Ситуація в районі Вовчанська залишається складною. Проте загрози прориву фронту на цьому напрямку наразі немає, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Генштаб ЗС (6805) бойові дії (4105) війна в Україні (4808)


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Кожен день - все відбили - всіх убили - кацапи вже біля Юнаківки а по даних Генштабу - ще тільки збираються атакувати Сумську обл
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13.06.2025 08:31 Відповісти
@ "Запорізький напрямок:
У населеному пункті Малинівка, за даними DeepState, супротивник просунувся в районі ферми на південній околиці та в забудові на південно-східній околиці.
В районі Щербаків, Малих Щербаків та Степового українським військам вдалося стабілізувати ситуацію. За останні два тижні всі атаки були відбиті.

Новопавлівський напрямок:
У Новосергіївці російські піхотні підрозділи продовжують штурмувати центральну частину населеного пункту. По західній частині противник працює артилерією та дронами.
У районі Новомиколаївки ситуація залишається динамічною. Йдуть бої як за південно-східну частину населеного пункту, так і вздовж лісосмуг на південь і на південний схід.
В Горіховому російські війська закріпилися в північній і східній частинах, а решта частина станом на вчора залишалася в сірій зоні. Ситуація на уточненні."
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13.06.2025 08:48 Відповісти
 
 