Ситуація в районі Вовчанська залишається складною. Проте загрози прориву фронту на цьому напрямку наразі немає, - ОТУ "Харків"

Окупанти продовжують активні бойові дії на Харківському напрямку. Ситуація в районі Вовчанська залишається складною, хоча активність ворога може змінюватися щодня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

"Є дні, коли ворог здійснює до десяти штурмових дій, а буває і відносне затишшя. Але це не означає, що на фронті спокійно. По Вовчанську і навколишніх населених пунктах працює ворожа артилерія, РСЗВ, важкі вогнеметні системи та дрони", - йдеться в повідомленні.

За його словами, небезпеку також становлять удари з важких вогнеметних систем, що ведуть вогонь з району населеного пункту Шебекіно в Бєлгородській області РФ. Також ворог активно використовує дрони - розвідувальні та ударні, які супроводжують невеликі піхотні групи противника чисельністю від 3 до 10 осіб.

"Коли ворог стикається зі спротивом, застосовує ударні дрони, а розвідувальні - для коригування артилерійського вогню", — пояснив речник.

Попри дії противника, ситуація у районі Вовчанська залишається відносно стабільною — наразі російським військам не вдається просунутися вперед.

На Харківщині у росіян немає резервів для прориву лінії фронту

Щодо загальної ситуації на Харківському напрямку, Шамшин повідомив, що бойові дії тривають щодня, хоча їх інтенсивність нижча, ніж, наприклад, на Новопавлівському чи Покровському напрямках.

"Загрози прориву фронту на Харківщині наразі немає. Але ворог зазнає значних втрат - щодня втрачає особовий склад у розмірі від півроти до роти, що за тиждень дорівнює цілому батальйону", - підкреслив він.

Водночас речник спростував інформацію про критичне накопичення російських резервів у прикордонній зоні.

"Жодна армія світу не може воювати без резервів - це нормально. Але говорити про те, що ворог зараз зосередив достатньо сил, аби прорвати фронт або створити безпосередню загрозу Харкову - ні, такої загрози на сьогодні немає", - наголосив Шамшин.

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