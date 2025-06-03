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Новини Бойові дії на Харківщині
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У росіян немає жодного дефіциту в артилерії на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Дефіциту артилерії в РФ на Харківщині немає

Російські війська застосовують різні типи артилерії на Харківському напрямку.

Про це в телеефірі заявив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, передає Цензор.НЕТ.

"Жодного дефіциту в засобах артилерії росіяни, на жаль, не відчувають. Це артилерія абсолютно різних типів: і самохідні артилерійські установки, і причепна артилерія. Будь-які свої дії росіяни намагаються активно підтримувати артилерійським вогнем. Як правило, снарядів вони не жалкують", - сказав він.

За словами речника, артилерія ворога після виконання завдання намагається дуже швидко змінити позицію, щоб не бути ураженою Силами оборони.

"Повторюся, дефіциту в засобах артилерії росіяни не відчувають, і це не тільки класична артилерія, це і реактивні системи залпового вогню, вогнеметні системи і міномети. Це все у росіян присутнє і вони це активно використовують", - додав Шамшин.

Читайте: Оборона України ускладнює логістику РФ на заході Осколу: загроза для Куп’янська залишається мінімальною, - ОТУ "Харків"

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а який може бути дефіцит якщо тільки одна Північна Корея передала 9 мільйонів снарядів
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03.06.2025 16:09 Відповісти
Не важливо скільки передали корейці - важливо , що НАМ не дають авіації чи ракет , аби могли винищувати , це все , ще на етапі логістики
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03.06.2025 16:16 Відповісти
а вони і не планували нічого предавати . сказали воюйте дурники а ми вас обіцянками підтримувати будемо. чим більше українців загине та переїде в ЄС для рабської праці тим краще
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03.06.2025 16:23 Відповісти
А чому нам повинен хтось передавати,коли ця зграя зелених під@рів за майже 4 роки війни нічого крім словоблуддя не зробила...
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03.06.2025 16:27 Відповісти
ну виж в них не здатні за 4 ри роки запитати що вони творять. тому ви лохи тому вони вам сруть на голови.
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03.06.2025 16:38 Відповісти
Ну если бы у них не было бы дефицита артиллерии они бы воевали как в 22 году. Не 5-6 тысяч выстрелов в день - а 50-60. Дело в том что в армии всегда дефицит всего. В любой армии для любого военначальника всегда нехватает людей и техники. Даже если у тебя 10 атомных авианосцев - это не мешает тебе хотеть 20 или 50.
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03.06.2025 16:09 Відповісти
А у наших бійців у цьому відношенні як? Снарядів завались?
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03.06.2025 16:21 Відповісти
Нічого не допоможе кремлівському карлику і серійному вбивцю
знищити Украіну,
як цьому виродку дуже цього хочеться !
Вбʼють і тебе , кгбшна мразь і дуже скоро 😠
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03.06.2025 16:23 Відповісти
 
 