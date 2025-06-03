У росіян немає жодного дефіциту в артилерії на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Російські війська застосовують різні типи артилерії на Харківському напрямку.

Про це в телеефірі заявив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, передає Цензор.НЕТ.

"Жодного дефіциту в засобах артилерії росіяни, на жаль, не відчувають. Це артилерія абсолютно різних типів: і самохідні артилерійські установки, і причепна артилерія. Будь-які свої дії росіяни намагаються активно підтримувати артилерійським вогнем. Як правило, снарядів вони не жалкують", - сказав він.

За словами речника, артилерія ворога після виконання завдання намагається дуже швидко змінити позицію, щоб не бути ураженою Силами оборони.

"Повторюся, дефіциту в засобах артилерії росіяни не відчувають, і це не тільки класична артилерія, це і реактивні системи залпового вогню, вогнеметні системи і міномети. Це все у росіян присутнє і вони це активно використовують", - додав Шамшин.

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