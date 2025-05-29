Оборона України ускладнює логістику РФ на заході Осколу: загроза для Куп’янська залишається мінімальною, - ОТУ "Харків"

Сили оборони України активно ускладнюють логістику росіян на західному березі Осколу, що заважає ворогу створити реальну загрозу для Куп’янська.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Павло Шамшин у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у районі населеного пункту Дворічна ситуація складна, адже росіяни намагаються утримати та розширити плацдарм, щоб створити загрозу Куп’янську з півночі. Але для цього їм необхідно налаштувати понтонні переправи через річку, а українські військові знищують таку техніку під час наближення або розкладання. Внаслідок цього логістика РФ максимально ускладнена.

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"Ворог продовжує тиснути в районі Вовчанська. Там фактично щодня відбуваються штурмові дії, як у самому Вовчанську, так і в прилеглих населених пунктах", - зазначив речник.

Російські війська діють малими групами (від трьох до 10 осіб) та використовують мотоцикли і квадроцикли для швидкого переміщення. Але шум двигунів не дає їм змоги уникати українських дронів.

За словами речника, Вовчанськ росіяни фактично знищують до фундаменту, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню, важкі вогнемети та дрони.

У той же час ситуація в селі Липці залишається повністю контрольованою Силами оборони України. Раніше росіяни намагалися атакувати на північ від Липців, однак ці спроби були завчасно виявлені аеророзвідкою та придушені українськими військовими.

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