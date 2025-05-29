Оборона Украины осложняет логистику РФ на западе Оскола: угроза для Купянска остается минимальной, - ОТГ "Харьков"

Силы обороны Украины активно усложняют логистику россиян на западном берегу Оскола, что мешает врагу создать реальную угрозу для Купянска.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в районе населенного пункта Двуречная ситуация сложная, ведь россияне пытаются удержать и расширить плацдарм, чтобы создать угрозу Купянску с севера. Но для этого им необходимо настроить понтонные переправы через реку, а украинские военные уничтожают такую технику при приближении или разложении. Вследствие этого логистика РФ максимально затруднена.

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"Враг продолжает давить в районе Волчанска. Там фактически ежедневно происходят штурмовые действия, как в самом Волчанске, так и в близлежащих населенных пунктах", - отметил спикер.

Российские войска действуют малыми группами (от трех до 10 человек) и используют мотоциклы и квадроциклы для быстрого перемещения. Но шум двигателей не позволяет им избегать украинских дронов.

По словам спикера, Волчанск россияне фактически уничтожают до фундамента, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня, тяжелые огнеметы и дроны.

В то же время ситуация в селе Липцы остается полностью контролируемой Силами обороны Украины. Ранее россияне пытались атаковать к северу от Липцов, однако эти попытки были заблаговременно обнаружены аэроразведкой и подавлены украинскими военными.

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