На юге враг интенсивно применяет FPV-дроны для ударов по военным и гражданским, - Силы обороны
На южном направлении, вдоль всей линии фронта, враг продолжает применять артиллерию, не прекращает наносить авиационные удары по позициям Сил обороны Украины и прилегающим населенным пунктам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах оборона юга.
Боевые действия
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле и в направлении Воскресенки и Отрадного.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.
На Ореховском направлении оккупационные войска 6 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Работино.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.
Обстрелы Украины
За вчера зафиксировано почти 370 вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием более 1400 боеприпасов.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 600 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе барражирующими боеприпасами "Ланцет" и осуществили 246 сбрасываний с БпЛА, использовав более 320 боеприпасов.
От ударов FPV страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Вражеские войска продолжают наносить огневое поражение из различных видов тяжелого артиллерийского вооружения и РСЗО по гражданским людям и прифронтовым территориям.
В Никопольском районе Днепропетровской области, в результате вражеской атаки из артиллерии пострадал 61-летний мужчина. Повреждены частные дома и 30 солнечных панелей. Также во время вражеского обстрела был ранен человек в Пологовском районе Запорожской области.
Из-за российской агрессии на Херсонщине ранены 10 человек.
Оккупационные войска нанесли десяток авиационных ударов, 6 из которых по Запорожской области, остальные - по Херсонщине. Было применено 18 управляемых авиабомб (КАБ) и 64 неуправляемые авиационные ракеты (НАР). Ударам подверглось гражданское население, критическая и социальная инфраструктура.
Потери врага
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 83 оккупанты;
- 10 орудий;
- 8 минометов;
- 7 единиц автомобильной техники;
- 1 разведывательный БпЛА "Supercam";
- 3 мотоцикла;
- 1 квадроцикл;
- 4 лодки;
- 2 генератора;
- 2 средства РЭБ;
- 2 камеры видеонаблюдения;
- 3 антенны управления БпЛА;
- 4 антенны связи.
Разрушено 52 укрытия личного состава врага, 3 огневые позиции и 3 наблюдательных пункта.
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