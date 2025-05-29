На півдні ворог інтенсивно застосовує FPV-дрони для ударів по військових та цивільних, - Сили оборони

На південному напрямку, вздовж усієї лінії фронту, ворог продовжує застосовувати артилерію, не припиняє завдавати авіаційних ударів по позиціях Сил оборони України і прилеглих населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборона півдня.

Бойові дії

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська 6 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

Обстріли України

За вчора зафіксовано майже 370 ворожих обстрілів, як цивільної інфраструктури, так і позицій наших захисників, з використанням понад 1400 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли майже 600 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, в тому числі баражуючими боєприпасами "Ланцет" та здійснили 246 скидів з БпЛА, використавши понад 320 боєприпасів.

Від ударів FPV потерпали мирні люди у прифронтових населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Ворожі війська продовжують завдавати вогневого ураження з різних видів важкого артилерійського озброєння та РСЗВ по цивільних людях і прифронтових територіях.

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині, внаслідок ворожої атаки з артилерії постраждав 61-річний чоловік. Пошкоджені приватні будинки та 30 сонячних панелей. Також під час ворожого обстрілу була поранена людина у Пологівському районі Запорізької області.

Через російську агресію на Херсонщині поранено 10 людей.

Окупаційні війська завдали десяток авіаційних ударів, 6 з яких по Запорізькій області, решта - по Херсонщині. Було застосовано 18 керованих авіабомб (КАБ) та 64 некеровані авіаційні ракети (НАР). Ударів зазнали цивільне населення, критична та соціальна інфраструктура.

Втрати ворога

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:

83 окупанти;

10 гармат;

8 мінометів;

7 одиниць автомобільної техніки;

1 розвідувальний БпЛА "Supercam";

3 мотоцикли;

1 квадроцикл;

4 човни;

2 генератори;

2 засоби РЕБ;

2 камери відеоспостереження;

3 антени управління БпЛА;

4 антени зв’язку.

Зруйновано 52 укриття особового складу ворога, 3 вогневі позиції та 3 спостережні пункти.

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