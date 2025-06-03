У россиян нет никакого дефицита в артиллерии на Харьковщине, - ОТГ "Харків"

Российские войска применяют различные типы артиллерии на Харьковском направлении.

Об этом в телеэфире заявил спикер ОТГ "Харків" Павел Шамшин, передает Цензор.НЕТ.

"Никакого дефицита в средствах артиллерии россияне, к сожалению, не испытывают. Это артиллерия абсолютно разных типов - и самоходные артиллерийские установки, и прицепная артиллерия. Любые свои действия россияне стараются активно поддерживать артиллерийским огнем. Как правило, снарядов они не жалеют", - сказал он.

По словам спикера, артиллерия врага после выполнения задания пытается очень быстро сменить позицию, чтобы не быть пораженной Силами обороны.

"Повторюсь, дефицита в средствах артиллерии россияне не испытывают, и это не только классическая артиллерия, это и реактивные системы залпового огня, огнеметные системы и минометы. Это все у россиян присутствует, и они это активно используют", - добавил Шамшин.

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