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Новости Боевые действия на Харьковщине
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У россиян нет никакого дефицита в артиллерии на Харьковщине, - ОТГ "Харків"

Дефицита артиллерии в РФ в Харьковской области нет

Российские войска применяют различные типы артиллерии на Харьковском направлении.

Об этом в телеэфире заявил спикер ОТГ "Харків" Павел Шамшин, передает Цензор.НЕТ.

"Никакого дефицита в средствах артиллерии россияне, к сожалению, не испытывают. Это артиллерия абсолютно разных типов - и самоходные артиллерийские установки, и прицепная артиллерия. Любые свои действия россияне стараются активно поддерживать артиллерийским огнем. Как правило, снарядов они не жалеют", - сказал он.

По словам спикера, артиллерия врага после выполнения задания пытается очень быстро сменить позицию, чтобы не быть пораженной Силами обороны.

"Повторюсь, дефицита в средствах артиллерии россияне не испытывают, и это не только классическая артиллерия, это и реактивные системы залпового огня, огнеметные системы и минометы. Это все у россиян присутствует, и они это активно используют", - добавил Шамшин.

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боевые действия (4297) артиллерия (645) Харьковская область (1047) ОТГ Харьков (59)


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а який може бути дефіцит якщо тільки одна Північна Корея передала 9 мільйонів снарядів
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03.06.2025 16:09 Ответить
Не важливо скільки передали корейці - важливо , що НАМ не дають авіації чи ракет , аби могли винищувати , це все , ще на етапі логістики
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03.06.2025 16:16 Ответить
а вони і не планували нічого предавати . сказали воюйте дурники а ми вас обіцянками підтримувати будемо. чим більше українців загине та переїде в ЄС для рабської праці тим краще
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03.06.2025 16:23 Ответить
А чому нам повинен хтось передавати,коли ця зграя зелених під@рів за майже 4 роки війни нічого крім словоблуддя не зробила...
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03.06.2025 16:27 Ответить
ну виж в них не здатні за 4 ри роки запитати що вони творять. тому ви лохи тому вони вам сруть на голови.
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03.06.2025 16:38 Ответить
Ну если бы у них не было бы дефицита артиллерии они бы воевали как в 22 году. Не 5-6 тысяч выстрелов в день - а 50-60. Дело в том что в армии всегда дефицит всего. В любой армии для любого военначальника всегда нехватает людей и техники. Даже если у тебя 10 атомных авианосцев - это не мешает тебе хотеть 20 или 50.
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03.06.2025 16:09 Ответить
А у наших бійців у цьому відношенні як? Снарядів завались?
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03.06.2025 16:21 Ответить
Нічого не допоможе кремлівському карлику і серійному вбивцю
знищити Украіну,
як цьому виродку дуже цього хочеться !
Вбʼють і тебе , кгбшна мразь і дуже скоро 😠
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03.06.2025 16:23 Ответить
 
 