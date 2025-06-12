Ситуация в районе Волчанска остается сложной. Однако угрозы прорыва фронта на этом направлении пока нет, - ОТГ "Харків"

Оккупанты продолжают активные боевые действия на Харьковском направлении. Ситуация в районе Волчанска остается сложной, хотя активность врага может меняться ежедневно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харків" Павел Шамшин.

"Есть дни, когда враг осуществляет до десяти штурмовых действий, а бывает и относительное затишье. Но это не значит, что на фронте спокойно. По Волчанску и окрестным населенным пунктам работает вражеская артиллерия, РСЗО, тяжелые огнеметные системы и дроны", - говорится в сообщении.

По его словам, опасность также представляют удары из тяжелых огнеметных систем, ведущих огонь из района населенного пункта Шебекино в Белгородской области РФ. Также враг активно использует дроны - разведывательные и ударные, которые сопровождают небольшие пехотные группы противника численностью от 3 до 10 человек.

"Когда враг сталкивается с сопротивлением, применяет ударные дроны, а разведывательные - для корректировки артиллерийского огня", - пояснил спикер.

Несмотря на действия противника, ситуация в районе Волчанска остается относительно стабильной - пока российским войскам не удается продвинуться вперед.

На Харьковщине у россиян нет резервов для прорыва линии фронта

Относительно общей ситуации на Харьковском направлении, Шамшин сообщил, что боевые действия продолжаются ежедневно, хотя их интенсивность ниже, чем, например, на Новопавловском или Покровском направлениях.

"Угрозы прорыва фронта на Харьковщине пока нет. Но враг несет значительные потери - ежедневно теряет личный состав в размере от полуроты до роты, что за неделю равно целому батальону", - подчеркнул он.

В то же время спикер опроверг информацию о критическом накоплении российских резервов в приграничной зоне.

"Ни одна армия мира не может воевать без резервов - это нормально. Но говорить о том, что враг сейчас сосредоточил достаточно сил, чтобы прорвать фронт или создать непосредственную угрозу Харькову - нет, такой угрозы на сегодня нет", - подчеркнул Шамшин.

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