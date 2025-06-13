Россияне нанесли за сутки более 50 ударов по Сумской области: ранены две женщины

В течение суток с 12 на 13 июня российские войска совершили более 50 ударов по 25 населенным пунктам Сумской области. В результате обстрелов ранены две женщины.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Оккупанты применили различные виды вооружения: 20 сбросов ВОГ с беспилотников, более 10 ударов управляемыми авиабомбами (КАБ), 35 ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также удары FPV-дронами.

В результате атаки дрона на гражданскую инфраструктуру в Николаевской громаде пострадали две женщины 88 и 57 лет - обе получили осколочные ранения.

Также сообщается о разрушениях: в Середино-Будской громаде уничтожен частный дом, в Путивльской - повреждена хозяйственная постройка. За сутки эвакуированы 56 жителей приграничных громад. Воздушная тревога в области продолжалась почти 9 часов.

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