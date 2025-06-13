РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12545 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
168 0

Россияне нанесли за сутки более 50 ударов по Сумской области: ранены две женщины

швидка

В течение суток с 12 на 13 июня российские войска совершили более 50 ударов по 25 населенным пунктам Сумской области. В результате обстрелов ранены две женщины.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Оккупанты применили различные виды вооружения: 20 сбросов ВОГ с беспилотников, более 10 ударов управляемыми авиабомбами (КАБ), 35 ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также удары FPV-дронами.

В результате атаки дрона на гражданскую инфраструктуру в Николаевской громаде пострадали две женщины 88 и 57 лет - обе получили осколочные ранения.

Также сообщается о разрушениях: в Середино-Будской громаде уничтожен частный дом, в Путивльской - повреждена хозяйственная постройка. За сутки эвакуированы 56 жителей приграничных громад. Воздушная тревога в области продолжалась почти 9 часов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: россияне убили 2 жителей, еще пятеро получили ранения. ФОТО

Автор: 

обстрел (27972) Сумская область (3347)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 