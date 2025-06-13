Росіяни завдали за добу понад 50 ударів по Сумщині: поранено дві жінки

Упродовж доби з 12 на 13 червня російські війська здійснили понад 50 ударів по 25 населених пунктах Сумської області. Внаслідок обстрілів поранено двох жінок.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Окупанти застосували різні види озброєння: 20 скидань ВОГ з безпілотників, понад 10 ударів керованими авіабомбами (КАБ), 35 ударів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), а також удари FPV-дронами.

Внаслідок атаки дрона на цивільну інфраструктуру в Миколаївській громаді постраждали дві жінки 88 та 57 років - обидві отримали осколкові поранення.

Також повідомляється про руйнування: у Середино-Будській громаді знищено приватний будинок, у Путивльській - пошкоджено господарську споруду. За добу евакуйовано 56 мешканців прикордонних громад. Повітряна тривога в області тривала майже 9 годин.

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