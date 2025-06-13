Доба на Донеччині: росіяни вбили 2 жителів, ще п’ятеро дістали поранення. ФОТО
Російські загарбники минулої доби атакували три райони Донеччини, є загиблі та поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Мирнограді пошкоджено будівлю. У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено понад 30 приватних будинків, 2 двоповерхівки і адмінбудівлю.
У Шахівській громаді пошкоджено 6 будинків: 3 у Торецькому, 2 в Новоторецькому, 1 у Володимирівці.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено гараж і мотоцикл, у Зарічному — 2 будинки. У Дружківці пошкоджено промислову будівлю; у Миколайпіллі 1 людина загинула і 2 поранені.
В Іллінівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 будинки і автобус; у Довгій Балці пошкоджено 18 будинків. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено приватний будинок, багатоповерхівку, аптеку і авто.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 10 будинків.
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