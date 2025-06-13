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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: росіяни вбили 2 жителів, ще п’ятеро дістали поранення. ФОТО

Російські загарбники минулої доби атакували три райони Донеччини, є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Мирнограді пошкоджено будівлю. У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено понад 30 приватних будинків, 2 двоповерхівки і адмінбудівлю.

У Шахівській громаді пошкоджено 6 будинків: 3 у Торецькому, 2 в Новоторецькому, 1 у Володимирівці.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено гараж і мотоцикл, у Зарічному — 2 будинки. У Дружківці пошкоджено промислову будівлю; у Миколайпіллі 1 людина загинула і 2 поранені.

В Іллінівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 будинки і автобус; у Довгій Балці пошкоджено 18 будинків. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено приватний будинок, багатоповерхівку, аптеку і авто.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 10 будинків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни минулої доби вбили двох жителів Донеччини, 6 осіб поранено. ФОТО

Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстріл (29293) Донецька область (8834) Мирноград (84) Бахмутський район (495) Краматорський район (382) Покровський район (710) Сіверськ (115) Дружківка (25) Миколайпілля (6) Іллінівка (21) Довга Балка (6) Костянтинівка (340) Святогорівка (1) Володимирівка (3) Торецьке (2) Лиман (71)


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Що роблять мирні жителі поруч лінії фронту? Чекають москалів? Дочекалися від них смерті.
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13.06.2025 10:13 Відповісти
 
 