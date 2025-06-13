Сутки в Донецкой области: россияне убили 2 жителей, еще пятеро получили ранения. ФОТО

Российские захватчики за прошедшие сутки атаковали три района Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Мирнограде повреждено здание. В Святогоровке Добропольской громады повреждено более 30 частных домов, 2 двухэтажки и админздание.

В Шаховской громаде повреждены 6 домов: 3 в Торецком, 2 в Новоторецком, 1 во Владимировке.

Краматорский район

В Лимане повреждены гараж и мотоцикл, в Заречном - 2 дома. В Дружковке повреждено промышленное здание; в Николайполье 1 человек погиб и 2 ранены.

В Ильиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 2 дома и автобус; в Долгой Балке повреждены 18 домов. В Константиновке ранен человек, повреждены частный дом, многоэтажка, аптека и авто.

Бахмутский район

В Северске повреждены 10 домов.

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