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Сутки в Донецкой области: россияне убили 2 жителей, еще пятеро получили ранения. ФОТО

Российские захватчики за прошедшие сутки атаковали три района Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Мирнограде повреждено здание. В Святогоровке Добропольской громады повреждено более 30 частных домов, 2 двухэтажки и админздание.

В Шаховской громаде повреждены 6 домов: 3 в Торецком, 2 в Новоторецком, 1 во Владимировке.

Краматорский район

В Лимане повреждены гараж и мотоцикл, в Заречном - 2 дома. В Дружковке повреждено промышленное здание; в Николайполье 1 человек погиб и 2 ранены.

В Ильиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 2 дома и автобус; в Долгой Балке повреждены 18 домов. В Константиновке ранен человек, повреждены частный дом, многоэтажка, аптека и авто.

Бахмутский район

В Северске повреждены 10 домов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне за прошедшие сутки убили двух жителей Донецкой области, 6 человек ранены. ФОТО

Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

обстрел (27972) Донецкая область (10019) Мирноград (83) Бахмутский район (490) Краматорский район (377) Покровский район (700) Северск (115) Дружковка (25) Николайполье (7) Ильиновка (21) Долгая Балка (6) Константиновка (1807) Святогоровка (1) Владимировка (3) Торецкое (3) Лиман (71)


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Що роблять мирні жителі поруч лінії фронту? Чекають москалів? Дочекалися від них смерті.
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13.06.2025 10:13 Ответить
 
 