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ГБР пришло с обысками к невестке нардепа Южаниной, – СМИ
Госбюро расследований проводит обыски в квартире, принадлежащей невестке нардепа "Европейской Солидарности" Нины Южаниной Гульназ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что дело касается подозрения в легализации средств, полученных преступных путем.
По данным следствия, Гульназ Южанина заключила фиктивный предварительный договор купли-продажи квартиры вышеуказанной квартиры стоимостью 8 млн грн, пишет издание.
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+21 Вал Кочин #550865
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+20 Скептичний Песиміст
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+18 Amber
показать весь комментарий13.06.2025 12:08 Ответить Ссылка
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Не заПодляцьке - дЕрьмаковське ТЦК?
То ви на питання відповідь надасте хто вас виключив з військового обліку? Яке саме ТЦК, дЕрьмака чи заПодляка?
Простігосподібожемой....
Він не забуде їм побєдоносний бліцкріг 2022 року.
Коли вони його з Кримського тріумфатора, одномоментно зробили невдалим лохом.
Знайде і на станції «Академік Вернадський».
Він знає як з такими поводитись.
Який тепер на Багамах..?
коррупціонерка...А її невістка??.. Не кажучи вже про синка....Це ж взагалі пи₴дець.
Коли на оборонних спорудах на Сумщині та Харківщині розікрали більше ..в рази..?!!!