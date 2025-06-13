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Новости Обыски ГБР у Южаниной
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ГБР пришло с обысками к невестке нардепа Южаниной, – СМИ

ГБР проводит обыски у невестки Южаниной

Госбюро расследований проводит обыски в квартире, принадлежащей невестке нардепа "Европейской Солидарности" Нины Южаниной Гульназ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что дело касается подозрения в легализации средств, полученных преступных путем.

По данным следствия, Гульназ Южанина заключила фиктивный предварительный договор купли-продажи квартиры вышеуказанной квартиры стоимостью 8 млн грн, пишет издание.

Читайте: ГБР пришло с обысками к президенту Национальной академии аграрных наук, - СМИ (обновлено)

Автор: 

обыск (1904) Южанина Нина (153) ГБР (3054)


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Топ комментарии
+21
Єрмаківське дбр воно таке....🤮🤮🤮
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13.06.2025 11:57 Ответить
+20
Та кому ця Южаніна потрібна? Головне аби справжня зелена еліта України, типу Баканова, спала спокійно. Татаров все робить для цього.
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13.06.2025 11:57 Ответить
+18
Пліснява зелена готується до виборів , але спершу до капітуляціі 😡
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13.06.2025 12:08 Ответить
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Та кому ця Южаніна потрібна? Головне аби справжня зелена еліта України, типу Баканова, спала спокійно. Татаров все робить для цього.
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13.06.2025 11:57 Ответить
Тем білш невістка Южаніной.
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13.06.2025 12:01 Ответить
А хіба ні?
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13.06.2025 12:02 Ответить
Коли до Тарана, Рєзнікова, Умєрова, які мародерили мільярдами армію жодних питань, коли за переведені через підставні фірми за кордон 770 мільйонів доларів ніби то за зброю для ЗСУ досі ніхто не сидить та не усунутий з посади, то на цьому фоні обшуки у рідних соратників лідера опозиції з предявою на 8 мільйонів грн. (190 тис доларів) то, так, це ні що інше, як переслідування та тиск на опозицію. На самого Порошенка вже декілька років нічого нарити не можуть, тож вирішили тиснути через родичів його найближчих соратників. Для бидла, яке досі цьомає в тухєс ZEленого зрадника-мародера цих фокусів буде цілком достатньо і похєр їм, що влада, яку вони ж наобирали, мародерить армію на МІЛЬЯРДИ ДОЛАРІВ. Такі фінти вухами давно відпрацьовані на рашкє, коли тамтешнім пересічним було похєр що ***** мародерить їхню рашку на сотні мільярдів баксів, їм влада показувала відосікі про те, що у когось з опозиціонерів неправильно оформлена квартира і типу це ухиляння від податків і тамтешнє бидло хлопало в долоні та сцяло на їхню опозицію, але не на *****. Так і вкорінювався отой режим *****, який ми бачимо зараз на расєє. ZEлені покидьки роблять те саме, йдуть протореною москалями стежиною до авторитаризму та концтабору замість демократичної держави.
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13.06.2025 12:21 Ответить
Єрмаківське дбр воно таке....🤮🤮🤮
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13.06.2025 11:57 Ответить
А вас хто виключив з військового обліку?
Не заПодляцьке - дЕрьмаковське ТЦК?
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13.06.2025 12:03 Ответить
Яка САМОКРІТИКА!
То ви на питання відповідь надасте хто вас виключив з військового обліку? Яке саме ТЦК, дЕрьмака чи заПодляка?
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13.06.2025 12:24 Ответить
Далі ворогів і кріпаків - закон. Для решти підарів - країна мрій.
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13.06.2025 12:01 Ответить
Почалась підготовка до виборів.
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13.06.2025 12:02 Ответить
Портнов оно вже, зовсім готовий...
Простігосподібожемой....
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13.06.2025 12:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KYth3W-qOAU дермово-татаровскій Зєлєнскій, ето - мєлко..
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13.06.2025 12:04 Ответить
Пліснява зелена готується до виборів , але спершу до капітуляціі 😡
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13.06.2025 12:08 Ответить
Та ***** їм зробе вибори.
Він не забуде їм побєдоносний бліцкріг 2022 року.
Коли вони його з Кримського тріумфатора, одномоментно зробили невдалим лохом.
Знайде і на станції «Академік Вернадський».
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13.06.2025 12:20 Ответить
Вона не родичка Геруса, тому не дивно.
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13.06.2025 12:11 Ответить
Хоча краще б приділили увагу їм обом і одночасно, як і самому герусу
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13.06.2025 12:19 Ответить
То до Олега Ляшка.
Він знає як з такими поводитись.
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13.06.2025 12:21 Ответить
Ащо щодо Рєзнікова..?
Який тепер на Багамах..?
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13.06.2025 13:01 Ответить
До всіх хто проти розкрадання, додому буде приходити ДБР.
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13.06.2025 12:28 Ответить
За Багатирьову та інших ригоАНАЛІВ, привладні зеленського ЗАБУЛИ і адреси їх уже ЗАГУБИЛИ??
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13.06.2025 12:34 Ответить
Дякую,повеселив.Особливо єфремову вдалося втікти
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13.06.2025 12:44 Ответить
А Портнова хто випустив .?!
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13.06.2025 13:00 Ответить
А до Ваньки Баканова коди СБУ чи ДБР прийде? Попродавав посади в СБУ російським агентам перед війною і ніякої відповідальності. Штовхніть хтось зелену нікчему. Не там ця гундоса почвара ворогів шукає.
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13.06.2025 12:41 Ответить
А баканов виконує роль індикатора - поки цей зрадник недоторканий, так само і решта зеленого перегною буде жити приспівуючи.
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13.06.2025 13:12 Ответить
Южаніна-махрова
коррупціонерка...А її невістка??.. Не кажучи вже про синка....Це ж взагалі пи₴дець.
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13.06.2025 12:41 Ответить
Коди там пані Крупі з якоїсь Вінниці...з 6 мільйонами БАКСІв..)
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13.06.2025 12:58 Ответить
Занадто Южаніна економічні "здобутки" кабміну критикувала.Рота затикають їй
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13.06.2025 12:43 Ответить
Так, про шмигалівщину вона не мовчить, і цей факт дуже комусь на Банковій свербить...
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13.06.2025 13:14 Ответить
Вона не просто критикує. Вона надає деталізований, аргументований, професійний аналіз тим безчинствам і свавіллю, яке коїться прямо зараз у Кабміні, Мінфіні, Нацбанку і в раді. Хто не знає, погугліть і почитайте або послухайте. Ніночко Петрівно! Тримайтесь.
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13.06.2025 13:21 Ответить
невістка-чужа кістка..
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13.06.2025 12:56 Ответить
8 мільйонів..?
Коли на оборонних спорудах на Сумщині та Харківщині розікрали більше ..в рази..?!!!
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13.06.2025 12:57 Ответить
 
 