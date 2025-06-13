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ДБР прийшло з обшуками до невістки нардепки Южаніної, - ЗМІ
Держбюро розслідувань проводить обшуки у квартирі, що належить невістці нардепки "Європейської Солідарності" Ніни Южаніної Гульназ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Зазначається, що справа стосується підозри в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
За даними слідства, Гульназ Южаніна уклала фіктивний попередній договір купівлі-продажу квартири вищевказаної квартири вартістю 8 млн грн, пише видання.
Топ коментарі
+20 Скептичний Песиміст
показати весь коментар13.06.2025 11:57 Відповісти Посилання
+19 Вал Кочин #550865
показати весь коментар13.06.2025 11:57 Відповісти Посилання
+16 Amber
показати весь коментар13.06.2025 12:08 Відповісти Посилання
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Не заПодляцьке - дЕрьмаковське ТЦК?
То ви на питання відповідь надасте хто вас виключив з військового обліку? Яке саме ТЦК, дЕрьмака чи заПодляка?
Простігосподібожемой....
Він не забуде їм побєдоносний бліцкріг 2022 року.
Коли вони його з Кримського тріумфатора, одномоментно зробили невдалим лохом.
Знайде і на станції «Академік Вернадський».
Він знає як з такими поводитись.
Який тепер на Багамах..?
коррупціонерка...А її невістка??.. Не кажучи вже про синка....Це ж взагалі пи₴дець.
Коли на оборонних спорудах на Сумщині та Харківщині розікрали більше ..в рази..?!!!