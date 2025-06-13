В Украине сертифицировано уже 108 операторов противоминной деятельности, - Минобороны

По состоянию на начало июня в Украине сертифицировано уже 108 операторов противоминной деятельности. По сравнению с прошлым годом объемы гуманитарного разминирования (участки, получившие статус безопасных) выросли почти на 50%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

Об этом во время круглого стола сообщил полковник Олег Шуварский, начальник управления противоминной деятельности - заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

"Кроме того, в Украине уже действуют пять Национальных стандартов в сфере противоминной деятельности, значительно активизировался процесс контроля качества разминирования", - отметил полковник Олег Шуварский.

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По его словам, Минобороны в сотрудничестве с другими ведомствами проводит мероприятия по увеличению количества групп качества разминирования:

"С начала 2025 года уже проведено инспектирование на 241 участке, общей площадью 32 км2".

В то же время полковник Олег Шуварский сообщил, что взрывоопасными предметами в Украине потенциально загрязнено 139 000 км2, из них 14 000 км2 - это акватории. Впрочем, в связи с боевыми действиями мероприятия гуманитарного разминирования пока можно проводить только на 31 000 км2.

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