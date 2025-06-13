В Україні сертифіковано вже 108 операторів протимінної діяльності, - Міноборони

Станом на початок червня в Україні сертифіковано вже 108 операторів протимінної діяльності. Порівняно з минулим роком обсяги гуманітарного розмінування (ділянки, що отримали статус безпечних) зросли майже на 50%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони України.

Про це під час круглого столу повідомив полковник Олег Шуварський, начальник управління протимінної діяльності – заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

"Крім того, в Україні вже діють п’ять Національних стандартів у сфері протимінної діяльності, значно активізувався процес контролю якості розмінування", – зазначив полковник Олег Шуварський.

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За його словами, Міноборони у співпраці з іншими відомствами проводить заходи зі збільшення кількості груп якості розмінування:

"З початку 2025 року вже проведено інспектування на 241 ділянці, загальною площею 32 км2".

Водночас полковник Олег Шуварський повідомив, що вибухонебезпечними предметами в Україні потенційно забруднено 139 000 км2, з них 14 000 км2 – це акваторії. Утім у зв'язку з бойовими діями заходи гуманітарного розмінування наразі можна проводити лише на 31 000 км2.

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