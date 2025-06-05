Розмінування України відбуватиметься в 3 етапи і займе десятки років, - керівник програми ООН Голсоп

Повне розмінування України триватиме десятиліттями після завершення бойових дій.

Про це заявив керівник Програми протимінної діяльності ПРООН в Україні Пол Геслоп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що саме розмінування має три часові етапи.

"Щоб усунути безпосередню загрозу, яка завдає шкоди - піде, можливо, п’ять років. Щоб розв’язати основну частину проблеми - ймовірно, від десяти до п’ятнадцяти років", - пояснив Геспол.

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Водночас, за його словами, повне очищення може тривати значно довше.

Як приклад Геслоп навів Німеччину та Бельгію, де й досі знаходять боєприпаси часів Першої та Другої світових війн.

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