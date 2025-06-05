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Новини Розмінування українських територій
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Розмінування України відбуватиметься в 3 етапи і займе десятки років, - керівник програми ООН Голсоп

Розмінування на Харківщині (фото ілюстративне(

Повне розмінування України триватиме десятиліттями після завершення бойових дій.

Про це заявив керівник Програми протимінної діяльності ПРООН в Україні Пол Геслоп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що саме розмінування має три часові етапи.

"Щоб усунути безпосередню загрозу, яка завдає шкоди - піде, можливо, п’ять років. Щоб розв’язати основну частину проблеми - ймовірно, від десяти до п’ятнадцяти років", - пояснив Геспол.

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Водночас, за його словами, повне очищення може тривати значно довше.

Як приклад Геслоп навів Німеччину та Бельгію, де й досі знаходять боєприпаси часів Першої та Другої світових війн.

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Автор: 

ООН (3377) Україна (5959) розмінування (1001)


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05.06.2025 22:16 Відповісти
Що він меле? Які десятки років? Та задійте Верещук на "шаттлі" - і розмінують за лічені дні. Доведено Чонгаром.
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05.06.2025 22:29 Відповісти
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05.06.2025 22:38 Відповісти
Як на мою думку всі "експерти-керівники" місій думають по шаблону "Київ за 3 дня" і що Україна "припине існування через пару днів і допомагати немає сенсу.." (як сказав нашому послу один німецький міністр 24 лютого 2022).

А Українці - фермери створюють на базі трактора Т-150 безпілотний розмінювач (бо чекати на владу нема коли - пора сіяти, піднимають в повітря безпілотники з магнітометрами - щоб скласти карту мінного поля і т.д. Ох, недооцінують завжди Народ України. Бо експерти орієнтуються на владу - яку нажаль при всій смекальці українці вибирають не дуже добре, що там казати - ПАРАДОКС.
Але то таке...
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05.06.2025 22:46 Відповісти
Зеленського з ОПУ та шмигалем і верещук, з усіма держСекретарями та їх замами з 2019 року, така кількість часу, тільки розсмішила…, після Чонгару із шатлами!!
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05.06.2025 22:47 Відповісти
Головне для ООН - допомогти московії розмінувати захоплені території, які вона ж, московія, і замінувала.
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06.06.2025 01:17 Відповісти
 
 