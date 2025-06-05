Розмінування України відбуватиметься в 3 етапи і займе десятки років, - керівник програми ООН Голсоп
Повне розмінування України триватиме десятиліттями після завершення бойових дій.
Про це заявив керівник Програми протимінної діяльності ПРООН в Україні Пол Геслоп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що саме розмінування має три часові етапи.
"Щоб усунути безпосередню загрозу, яка завдає шкоди - піде, можливо, п’ять років. Щоб розв’язати основну частину проблеми - ймовірно, від десяти до п’ятнадцяти років", - пояснив Геспол.
Водночас, за його словами, повне очищення може тривати значно довше.
Як приклад Геслоп навів Німеччину та Бельгію, де й досі знаходять боєприпаси часів Першої та Другої світових війн.
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А Українці - фермери створюють на базі трактора Т-150 безпілотний розмінювач (бо чекати на владу нема коли - пора сіяти, піднимають в повітря безпілотники з магнітометрами - щоб скласти карту мінного поля і т.д. Ох, недооцінують завжди Народ України. Бо експерти орієнтуються на владу - яку нажаль при всій смекальці українці вибирають не дуже добре, що там казати - ПАРАДОКС.
Але то таке...