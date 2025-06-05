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Новости Разминирование украинских территорий
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Разминирование Украины будет проходить в 3 этапа и займет десятки лет, - руководитель программы ООН Голсоп

Разминирование в Харьковской области (фото иллюстративное)

Полное разминирование Украины продлится десятилетиями после завершения боевых действий.

Об этом заявил руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине Пол Геслоп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что само разминирование имеет три временных этапа.

"Чтобы устранить непосредственную угрозу, которая наносит вред - уйдет, возможно, пять лет. Чтобы решить основную часть проблемы - вероятно, от десяти до пятнадцати лет", - пояснил Геспол.

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В то же время, по его словам, полная очистка может длиться значительно дольше.

В качестве примера Геслоп привел Германию и Бельгию, где до сих пор находят боеприпасы времен Первой и Второй мировых войн.

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Автор: 

ООН (4192) Украина (45011) разминирование (721)


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Ермак все разминирует за 10 минут.
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05.06.2025 22:16 Ответить
Що він меле? Які десятки років? Та задійте Верещук на "шаттлі" - і розмінують за лічені дні. Доведено Чонгаром.
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05.06.2025 22:29 Ответить
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05.06.2025 22:38 Ответить
Як на мою думку всі "експерти-керівники" місій думають по шаблону "Київ за 3 дня" і що Україна "припине існування через пару днів і допомагати немає сенсу.." (як сказав нашому послу один німецький міністр 24 лютого 2022).

А Українці - фермери створюють на базі трактора Т-150 безпілотний розмінювач (бо чекати на владу нема коли - пора сіяти, піднимають в повітря безпілотники з магнітометрами - щоб скласти карту мінного поля і т.д. Ох, недооцінують завжди Народ України. Бо експерти орієнтуються на владу - яку нажаль при всій смекальці українці вибирають не дуже добре, що там казати - ПАРАДОКС.
Але то таке...
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05.06.2025 22:46 Ответить
Зеленського з ОПУ та шмигалем і верещук, з усіма держСекретарями та їх замами з 2019 року, така кількість часу, тільки розсмішила…, після Чонгару із шатлами!!
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05.06.2025 22:47 Ответить
 
 