Разминирование Украины будет проходить в 3 этапа и займет десятки лет, - руководитель программы ООН Голсоп

Полное разминирование Украины продлится десятилетиями после завершения боевых действий.

Об этом заявил руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине Пол Геслоп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что само разминирование имеет три временных этапа.

"Чтобы устранить непосредственную угрозу, которая наносит вред - уйдет, возможно, пять лет. Чтобы решить основную часть проблемы - вероятно, от десяти до пятнадцати лет", - пояснил Геспол.

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В то же время, по его словам, полная очистка может длиться значительно дольше.

В качестве примера Геслоп привел Германию и Бельгию, где до сих пор находят боеприпасы времен Первой и Второй мировых войн.

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