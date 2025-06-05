Разминирование Украины будет проходить в 3 этапа и займет десятки лет, - руководитель программы ООН Голсоп
Полное разминирование Украины продлится десятилетиями после завершения боевых действий.
Об этом заявил руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине Пол Геслоп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что само разминирование имеет три временных этапа.
"Чтобы устранить непосредственную угрозу, которая наносит вред - уйдет, возможно, пять лет. Чтобы решить основную часть проблемы - вероятно, от десяти до пятнадцати лет", - пояснил Геспол.
В то же время, по его словам, полная очистка может длиться значительно дольше.
В качестве примера Геслоп привел Германию и Бельгию, где до сих пор находят боеприпасы времен Первой и Второй мировых войн.
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А Українці - фермери створюють на базі трактора Т-150 безпілотний розмінювач (бо чекати на владу нема коли - пора сіяти, піднимають в повітря безпілотники з магнітометрами - щоб скласти карту мінного поля і т.д. Ох, недооцінують завжди Народ України. Бо експерти орієнтуються на владу - яку нажаль при всій смекальці українці вибирають не дуже добре, що там казати - ПАРАДОКС.
Але то таке...