С начала года уничтожены 1 262 танка оккупантов, - Сырский. ВИДЕО
С начала 2025 года Силы обороны Украины поразили 2 748 боевых бронированных машин и 1 262 танка российских оккупантов.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
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