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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Более 3,5 тыс. единиц автотехники оккупантов было уничтожено в мае, - Сырский. ВИДЕО

За май 2025 года было поражено более 3,5 тысяч единиц автотехники российских оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожаем логистику врага. Только за май было поражено более 3,5 тысяч (3 575) единиц автотехники российских захватчиков", - отметил Сырский.

С начала года потери оккупантов в автомобильной технике составили более 18 тысяч единиц (18 550).

Также читайте: Войска РФ сосредотачивают усилия на шести направлениях. Максимально уничтожаем врага еще на подходе к нашим позициям, - Сырский

Автор: 

Александр Сырский (621) война в Украине (4701)


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Його геніальна "курська операція" вже в 20 км. від Сум триває, а він статистикою займається
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08.06.2025 21:30 Ответить
Сырой, свмокаты учел?
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08.06.2025 21:30 Ответить
Зєля номер два.
Розкажи скільки населених пунктів і квадратних кілометрів української землі було окуповано рашистами за травень.
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08.06.2025 21:32 Ответить
о...сирок виповз побєдобесіть - гнида зельона
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08.06.2025 21:32 Ответить
Совковий статист.
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08.06.2025 21:48 Ответить
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08.06.2025 22:08 Ответить
 
 