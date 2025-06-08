Более 3,5 тыс. единиц автотехники оккупантов было уничтожено в мае, - Сырский. ВИДЕО

За май 2025 года было поражено более 3,5 тысяч единиц автотехники российских оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожаем логистику врага. Только за май было поражено более 3,5 тысяч (3 575) единиц автотехники российских захватчиков", - отметил Сырский.

С начала года потери оккупантов в автомобильной технике составили более 18 тысяч единиц (18 550).

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