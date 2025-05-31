Войска РФ сосредотачивают усилия на шести направлениях. Максимально уничтожаем врага еще на подходе к нашим позициям, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел итоговое совещание по результатам деятельности Вооруженных Сил Украины в мае 2025 года.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области. Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия.

"Принимаем меры для повышения устойчивости обороны наших войск путем усиления резервами угрожающих направлений и степени огневого поражения противника. Проводим, в частности, и активные действия для улучшения тактического положения, в том числе и на территории страны-агрессора", - отмечает Сырский.

"Максимально уничтожаем врага еще на подходе к нашим позициям. Активно работает артиллерия, авиация, беспилотные системы - наносим оккупантам комплексное огневое поражение. Только за май, по состоянию на 31 число, российские оккупанты потеряли более 34 тысяч личного состава", - подчеркивает он.

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Также Сырский акцентирует внимание, что Силы обороны уничтожают врага и его оборонный потенциал и в глубоком тылу. Так, средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории РФ - поражены военные объекты, подорваны способности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей - мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПЛА.

Продолжается операция наших сил на Курском направлении. Враг держит здесь свои лучшие части, которые планировал задействовать на востоке. Силам обороны удается наносить противнику значительные потери и защищать наши северные границы.

В то же время противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов, что существенно усложняет борьбу с ними.

Продолжается плановая работа по переходу Сил обороны на корпусную систему. Это позволит повысить качество управления войсками и усилит контроль за состоянием и эффективностью применения боевых бригад.

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По словам Сырского, он также заслушал предложения руководителей органов военного управления по решению проблемных вопросов и усилению Сил обороны Украины. Определил соответствующие задачи.