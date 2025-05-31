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Новости
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Войска РФ сосредотачивают усилия на шести направлениях. Максимально уничтожаем врага еще на подходе к нашим позициям, - Сырский

Сырский о БЗВП

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел итоговое совещание по результатам деятельности Вооруженных Сил Украины в мае 2025 года.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области. Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия.

"Принимаем меры для повышения устойчивости обороны наших войск путем усиления резервами угрожающих направлений и степени огневого поражения противника. Проводим, в частности, и активные действия для улучшения тактического положения, в том числе и на территории страны-агрессора", - отмечает Сырский.

"Максимально уничтожаем врага еще на подходе к нашим позициям. Активно работает артиллерия, авиация, беспилотные системы - наносим оккупантам комплексное огневое поражение. Только за май, по состоянию на 31 число, российские оккупанты потеряли более 34 тысяч личного состава", - подчеркивает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны в мае поразили и уничтожили более 89 тыс. российских целей, - Сырский

Также Сырский акцентирует внимание, что Силы обороны уничтожают врага и его оборонный потенциал и в глубоком тылу. Так, средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории РФ - поражены военные объекты, подорваны способности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей - мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПЛА.

Продолжается операция наших сил на Курском направлении. Враг держит здесь свои лучшие части, которые планировал задействовать на востоке. Силам обороны удается наносить противнику значительные потери и защищать наши северные границы.

В то же время противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов, что существенно усложняет борьбу с ними.

Продолжается плановая работа по переходу Сил обороны на корпусную систему. Это позволит повысить качество управления войсками и усилит контроль за состоянием и эффективностью применения боевых бригад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины с начала года уничтожили и повредили 6 788 артиллерийских систем оккупантов, - Сырский. ВИДЕО

По словам Сырского, он также заслушал предложения руководителей органов военного управления по решению проблемных вопросов и усилению Сил обороны Украины. Определил соответствующие задачи.

Автор: 

Сумская область (3282) Александр Сырский (618)


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Топ комментарии
+9
З цим кацапом толку не буде....😡
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31.05.2025 12:20
+8
Максимально нищимо ворога ще на підході до наших позицій

А його мінімальні залишки якимось чином потроху від'їдають наші території.
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31.05.2025 12:15
+6
Сирський знову розказує як має бути на фронті - реал інший
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31.05.2025 12:39
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Максимально нищимо ворога ще на підході до наших позицій

А його мінімальні залишки якимось чином потроху від'їдають наші території.
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31.05.2025 12:15 Ответить
З цим кацапом толку не буде....😡
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31.05.2025 12:20 Ответить
Ну да, ну да, бачимо і навіть вже чуємо в тих місцях, де цього майже не чули раніше.
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31.05.2025 12:33 Ответить
Сирський знову розказує як має бути на фронті - реал інший
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31.05.2025 12:39 Ответить
Sirskogo uroven uze poniaten,eto ne Alexander Makedonski kotori neproigral ne odnoj bitvi s ego ucastejem
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31.05.2025 12:58 Ответить
Це точно, він навіть не генералісісімус вава
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31.05.2025 13:08 Ответить
О, знов кисляком потягло...
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31.05.2025 13:31 Ответить
Сирський, ДЕ ФОРТИФІКАЦІЇ?!!
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31.05.2025 13:31 Ответить
О,похмелився(
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31.05.2025 13:57 Ответить
Потрібно знищувати не тільки на підходах, але й у тилу!
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31.05.2025 14:07 Ответить
ото наверное с наполеоном курнул и вылетел в астрал
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31.05.2025 14:09 Ответить
Ви своїм ідіотизмом білтше українців знищуєте, ніж кацапів. У них "баби наражают", а в нас - вже ні. Кончені зелені дебіли.
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31.05.2025 14:10 Ответить
На що розраховують коли роблять.такі заяви, еоли сотні кв км зникають утемряві кожен день?

П.С. Чому мовчать Залужний та ті генерали, що керували військом у 2022-23 роках? Їх ця ситуація не напоягає?
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31.05.2025 15:09 Ответить
 
 