Війська РФ зосереджують зусилля на шести напрямках. Максимально нищимо ворога ще на підході до наших позицій, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів підсумкову нараду за результатами діяльності Збройних Сил України у травні 2025 року.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат. Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з РФ районах Сумської області. Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії.

"Вживаємо заходів для підвищення стійкості оборони наших військ шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника. Проводимо, зокрема, і активні дії задля покращення тактичного положення, у тому числі і на території країни-агресора", - наголошує Сирський.

"Максимально нищимо ворога ще на підході до наших позицій. Активно працює артилерія, авіація, безпілотні системи — завдаємо окупантам комплексного вогневого ураження. Тільки за травень, станом на 31 число, російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу", - наголошує він.

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Також Сирський акцентує увагу, що Сили оборони знищують ворога та його оборонний потенціал і у глибокому тилу. Так, засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території РФ — уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей - потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА.

Триває операція наших сил на Курському напрямку. Ворог тримає тут свої найкращі частини, які планував задіяти на сході. Силам оборони вдається завдавати противнику значних втрат та захищати наші північні кордони.

Водночас противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними.

Продовжується планова робота з переходу Сил оборони на корпусну систему. Це дозволить підвищити якість управління військами та посилить контроль за станом та ефективністю застосування бойових бригад.

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За словами Сирського, він також заслухав пропозиції керівників органів військового управління щодо розв’язання проблемних питань і посилення Сил оборони України. Визначив відповідні завдання.