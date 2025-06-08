Більше 3,5 тис. одиниць автотехніки окупантів було знищено у травні, - Сирський. ВIДЕО

За травень 2025 року було уражено більше 3,5 тисяч одиниць автотехніки російських окупантів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищуємо логістику ворога. Лише за травень було уражено більше 3,5 тисяч (3 575) одиниць автотехніки російських загарбників",- зазначив Сирський.

З початку року втрати окупантів в автомобільній техніці склали понад 18 тисяч одиниць (18 550).

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