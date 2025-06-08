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Новини Відео Знищення російської техніки
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Більше 3,5 тис. одиниць автотехніки окупантів було знищено у травні, - Сирський. ВIДЕО

За травень 2025 року було уражено більше 3,5 тисяч одиниць автотехніки російських окупантів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищуємо логістику ворога. Лише за травень було уражено більше 3,5 тисяч (3 575) одиниць автотехніки російських загарбників",- зазначив Сирський.

З початку року втрати окупантів в автомобільній техніці склали понад 18 тисяч одиниць (18 550).

Також читайте: Війська РФ зосереджують зусилля на шести напрямках. Максимально нищимо ворога ще на підході до наших позицій, - Сирський

Автор: 

Сирський Олександр (644) війна в Україні (4737)


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Його геніальна "курська операція" вже в 20 км. від Сум триває, а він статистикою займається
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08.06.2025 21:30 Відповісти
Сырой, свмокаты учел?
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08.06.2025 21:30 Відповісти
Зєля номер два.
Розкажи скільки населених пунктів і квадратних кілометрів української землі було окуповано рашистами за травень.
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08.06.2025 21:32 Відповісти
Совковий статист.
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08.06.2025 21:48 Відповісти
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08.06.2025 22:08 Відповісти
Да вы лично уже столько уничтожили , что мы уже не понимаем , чем они воюют.
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08.06.2025 22:13 Відповісти
 
 