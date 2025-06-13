Украинские производители дронов столкнулись с проблемой комплектующих, - The Economist

Украинские производители дронов имеют проблемы с обеспечением компонентами для сборки беспилотников, поскольку большинство из них производится в Китае.

Об этом говорится в статье The Economist, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Издание пишет, что наращивание производства дронов в Украине продемонстрировало проблему, связанную с доминированием Китая в этой сфере. Поскольку именно Китай, в основном, производит и поставляет батареи и двигатели (на его долю приходится 85% мирового объема производства аккумуляторов).

Как рассказал The Economist представитель фирмы по производству дронов, большинство из них сконструировано из дешевых, легкодоступных и простых в сборке деталей. При этом отмечается, что большинство украинских беспилотников - это одноразовые "камикадзе" малой дальности, которые пролетают всего несколько километров, прежде чем взорваться. И этими характеристиками они больше похожи на боеприпасы, чем на самолеты. Батареи некоторых из них хранят лишь 77 ватт-часов энергии по сравнению с 20 000-100 000 ватт-часов, которые обычно используются в электронных автомобилях.

Авторы добавляют, что производственные линии стали менее гибкими из-за высокотехнологичного характера современного производства.

"Китай сблизился с Россией, поэтому украинские производители беспилотников говорят, что их старые китайские поставщики не так охотно идут на сотрудничество. Некоторые из них теперь импортируют элементы питания из Южной Кореи и собирают свои комплекты", - пишет издание.

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Представитель одной из украинских компаний, работающей над созданием своих аккумуляторов, рассказал, что сборка батарей в Украине обходится лишь немного дороже, чем покупка их за рубежом. Так, компания Wild Hornets продает свои батареи для простых дронов по 90 долларов за штуку.

"Но украинские фирмы уже сейчас обнаруживают, что наиболее острый дефицит - это двигатели, а не батареи. Им нужны магнитные компоненты, содержащие редкоземельные металлы, которые производятся и перерабатываются в Китае", - говорится в статье.