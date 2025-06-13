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Новости Производство дронов Развитие производства дронов в Украине
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Украинские производители дронов столкнулись с проблемой комплектующих, - The Economist

украинские дроны

Украинские производители дронов имеют проблемы с обеспечением компонентами для сборки беспилотников, поскольку большинство из них производится в Китае.

Об этом говорится в статье The Economist, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Издание пишет, что наращивание производства дронов в Украине продемонстрировало проблему, связанную с доминированием Китая в этой сфере. Поскольку именно Китай, в основном, производит и поставляет батареи и двигатели (на его долю приходится 85% мирового объема производства аккумуляторов).

Как рассказал The Economist представитель фирмы по производству дронов, большинство из них сконструировано из дешевых, легкодоступных и простых в сборке деталей. При этом отмечается, что большинство украинских беспилотников - это одноразовые "камикадзе" малой дальности, которые пролетают всего несколько километров, прежде чем взорваться. И этими характеристиками они больше похожи на боеприпасы, чем на самолеты. Батареи некоторых из них хранят лишь 77 ватт-часов энергии по сравнению с 20 000-100 000 ватт-часов, которые обычно используются в электронных автомобилях.

Авторы добавляют, что производственные линии стали менее гибкими из-за высокотехнологичного характера современного производства.

"Китай сблизился с Россией, поэтому украинские производители беспилотников говорят, что их старые китайские поставщики не так охотно идут на сотрудничество. Некоторые из них теперь импортируют элементы питания из Южной Кореи и собирают свои комплекты", - пишет издание.

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Представитель одной из украинских компаний, работающей над созданием своих аккумуляторов, рассказал, что сборка батарей в Украине обходится лишь немного дороже, чем покупка их за рубежом. Так, компания Wild Hornets продает свои батареи для простых дронов по 90 долларов за штуку.

"Но украинские фирмы уже сейчас обнаруживают, что наиболее острый дефицит - это двигатели, а не батареи. Им нужны магнитные компоненты, содержащие редкоземельные металлы, которые производятся и перерабатываются в Китае", - говорится в статье.

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военно-промышленный комплекс (250) Китай (3052) производство (481) дроны (4145)


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Топ комментарии
+10
Українські виробники дронів зіткнулися з проблемою комплектуючих
==============
бо прикрутити куплені двигуни куплену електроніку і куплену батарею до пластмасової рами надрукованої "виробником дронів"-то не виробництво дрона а просто його збірка з куплених комплектуючих.
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13.06.2025 20:13 Ответить
+5
Треба побільше кричати ,що китайці -казли. А краще як пропонували деякі мудрагелі вистрілити собі в голову заборонити експорт товарів з Китаю
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13.06.2025 20:14 Ответить
+4
Надрукованої на 3д принтері зробленого в Китаї з пластику зробленого в Китаї
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13.06.2025 20:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
так ясний пєнтіум! є ж оп=а, є проблеми! )
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13.06.2025 20:11 Ответить
Українські виробники дронів зіткнулися з проблемою комплектуючих
==============
бо прикрутити куплені двигуни куплену електроніку і куплену батарею до пластмасової рами надрукованої "виробником дронів"-то не виробництво дрона а просто його збірка з куплених комплектуючих.
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13.06.2025 20:13 Ответить
Потому что заказать из Китая тысячу штук за сто долларов проще, чем оплатить зарплату вахтеру гипотетического производства этих пластмассовых рам. Немного утрирую, но примерно так. Непрактично делать самим.
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13.06.2025 20:33 Ответить
Надрукованої на 3д принтері зробленого в Китаї з пластику зробленого в Китаї
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13.06.2025 20:28 Ответить
Треба побільше кричати ,що китайці -казли. А краще як пропонували деякі мудрагелі вистрілити собі в голову заборонити експорт товарів з Китаю
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13.06.2025 20:14 Ответить
Трамп прийде - порядок наведе!
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13.06.2025 20:48 Ответить
Так шо - все? Капітуляція? Бо китайці двигуни для дронів виробляють?
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13.06.2025 20:33 Ответить
Для вирішення проблем в нас є Президент. Тим більше, що він дуже вєсьолий та находчівий.
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13.06.2025 20:36 Ответить
тіко шось останнім часом якийсь не дуже велелий,а пригод на свою дупу находить вміє
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13.06.2025 21:14 Ответить
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13.06.2025 20:39 Ответить
А якже це так трапилось ,що в "українських " дронах комплектуючі вироблені в союзника ( як каже наша пропаганда ) рашки Китаю ,так виходить що так звані " українські " дрони це величезний блеф ,бо без комплектуючих з Китаю українське " дроновиробництво " накриється мідним тазом А якже пропагандистські "операції "типу "павутини ", теж блеф ?
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13.06.2025 21:11 Ответить
Щось мені підсказує шо Україні варто самій ці виготовлювати ці двигуни.
Жумаю що на території України і ЄС є заводи які продукують, очистивши, рідкоземельні метали.
Он навіть контракт з трапом підписали на видобування цих таких потрібних хімічних матеріалів.
В прізвищі не помилився, бо сам трап є капканом для тих хто з ним зв*язався.
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13.06.2025 21:13 Ответить
Ну, 73% виборців збиралися ховатись під мільярдом дерев... Депер вони хоч поіржуть...
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13.06.2025 21:13 Ответить
По дронах всі дороги вкдуть в Китай
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13.06.2025 21:31 Ответить
Який же тут зв'язок, індустріалізація СССР просто співпала з великою депресією США. І нехай підлі конспірологи не паплюжать майстрів біржових операцій домислами про глобальні мережі впливу. Всім керує народ, прямим волевиявленням на виборах. В цьому справжня сила демократії і відкритого суспільства.
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13.06.2025 21:31 Ответить
 
 