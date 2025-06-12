РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11296 посетителей онлайн
Новости Производство дронов
1 151 45

Зеленский: Украина готова увеличить производство дронов на 40%, но нужно финансирование

зеленський

Украина имеет возможности для увеличения производства дронов на 40% уже в этом году, однако для этого необходимо дополнительное финансирование.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны поддержать все формы оборонного сотрудничества, особенно те, которые помогают нам становиться все более технологически совершенными и использовать дроны всех видов: в воздухе, на земле и на море. Украина готова увеличить производство дронов на 40% в ближайшем будущем, уже в этом году. Наши заводы имеют необходимые мощности, нам не хватает только финансирования. И это нужно решить", - отметил Зеленский.

Президент призвал страны-участницы форума "быть быстрее в дронах, чем наши враги", а также поблагодарил Чехию за инициативу по поставкам боеприпасов, подчеркнув, что объединенные усилия способны изменить ход войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о новом наступлении РФ: россияне на поле боя "не такие уж и успешные"

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) финансирование (1810) дроны (4134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
ну скиньтеся з єрмаком, і топ чиновниками.
показать весь комментарий
12.06.2025 12:05 Ответить
+15
"ми магліби увєлічіть праізвоцтво дронав на 40%, но таґда ми нє сможем ремантіравать дароги и пєрєкладивать тратуарную плітку..."
показать весь комментарий
12.06.2025 12:07 Ответить
+12
продай піаніну на аукціоні на якому ти грав
показать весь комментарий
12.06.2025 12:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну скиньтеся з єрмаком, і топ чиновниками.
показать весь комментарий
12.06.2025 12:05 Ответить
Можна урізати всі виплати, якщо грошей немає-навіщо багато платити ?

ААА не підтримає народ, ну значить йому не треба...
показать весь комментарий
12.06.2025 12:06 Ответить
З народу нема чого урізати. Можна, наприклад, митникам не платити. Вони все одно будуть "працювати".
показать весь комментарий
12.06.2025 12:09 Ответить
Всім в рівних частках, всім до військового податку + 20% наприклад.

Це справедливо.
показать весь комментарий
12.06.2025 12:18 Ответить
найбільше грошей йде на чиновників, прокурорів, судей і т.д. Можна різати (зарплати і пенсії, а не те що ви подумали)
показать весь комментарий
12.06.2025 12:09 Ответить
І з телешмарофону забрати.
показать весь комментарий
12.06.2025 12:06 Ответить
"ми магліби увєлічіть праізвоцтво дронав на 40%, но таґда ми нє сможем ремантіравать дароги и пєрєкладивать тратуарную плітку..."
показать весь комментарий
12.06.2025 12:07 Ответить
І закуповувати захисні щити для розгону мітингів для Нацгвардіії.
показать весь комментарий
12.06.2025 12:10 Ответить
продай піаніну на аукціоні на якому ти грав
показать весь комментарий
12.06.2025 12:07 Ответить
А щоб краще зайшло, скажи, що там на клавішах залишилась капля твоєї роси!
показать весь комментарий
12.06.2025 12:15 Ответить
А ви спробуйте попасти по чорній клаівіші шириною всього 9мм!
показать весь комментарий
12.06.2025 12:22 Ответить
як два пальці ...
показать весь комментарий
12.06.2025 12:29 Ответить
Вивертайте кишені - през перший - для стимулу
показать весь комментарий
12.06.2025 12:08 Ответить
У пріпіздєнта нічо нема: три хутболочки, пара трусіков і тактичні кальсони...
показать весь комментарий
12.06.2025 12:31 Ответить
А кроси? - готовий ломанутися у всі чотири сторони😁
показать весь комментарий
12.06.2025 12:36 Ответить
А де ж мільйон дронів, на которі було виділене фінансування? Серед мільярду дерев заблудилися?
Вова, де? Ті "сльози", що всетаки попали до ЗСУ воно такої якості, що на місці військові своїми силами "підлампічують", щоб хоч якось літало.
показать весь комментарий
12.06.2025 12:08 Ответить
кончене брехливе зе!чмо!!!!
поки воно при владі, україні не світить ніфіга!
кожного дня ми відступаємо. кожного дня гинуть українці.
показать весь комментарий
12.06.2025 12:09 Ответить
Гроші пішли на такі потрібні речі, як щити, кайданки та дубинки. Дєнєх нєт!
показать весь комментарий
12.06.2025 12:10 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2025 12:11 Ответить
То підкинь зі своїх офшорів і офшорів свого шобла!
показать весь комментарий
12.06.2025 12:12 Ответить
Так поверни гроші, які вивела твоя шобла з України з 2019 року!
Що не служка від коломойського в Урядовому кварталі то у його жінки ФОП з прибутками з 2019 року на млн доларів!! Стефанчук+Разумков+аброхамія, з портновськими та помічниками ригоАНАЛІВ і головою НацБанку, можуть це підтвердити, рахунками у приватних банках країн ЄС і не тільки!
Резніков з бакановим, з 2022 року, гроші десь шукають, разом з потікавшими генпрокурорами!!??
показать весь комментарий
12.06.2025 12:12 Ответить
може красти треба менше зе-біли француваті ??? зарплати чиновникам, депутатам, суддям, прокурорам іншій бюроткратичній шушері врізати на половину ???
показать весь комментарий
12.06.2025 12:12 Ответить
онуків вже давно можно потрясти! ))
показать весь комментарий
12.06.2025 12:14 Ответить
Мудрий нарід хоче податків на повітря
показать весь комментарий
12.06.2025 12:14 Ответить
Зуби золоті у серіалі здавали? Платитимуть і за повітря...
показать весь комментарий
12.06.2025 12:27 Ответить
Всюди: ми,але.
Хоч один би зробили аналог шахеда з 90кг бойової частини.
На фронті-наступ рос.військ,переговори завалив,нищівні повітряні атаки укр.міст-ось що значить "ви",команда 5-6 потужних.
показать весь комментарий
12.06.2025 12:15 Ответить
подайте шекелей?
показать весь комментарий
12.06.2025 12:19 Ответить
Треба було похвалитися виконанням держзамовлення у минулому році своїми менеджерами, щоб учасники прозріли
показать весь комментарий
12.06.2025 12:19 Ответить
Вже добра сотня мільярдів доларів за три роки надійшла в Україну, але повноцінної балістики так і нема не те що дрони в великій кількості, може хвате красти?
показать весь комментарий
12.06.2025 12:21 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2025 12:22 Ответить
Ми багато чого б здобули, якби під час війни не делегували владу казнокрадам і пройдисвітам
показать весь комментарий
12.06.2025 12:22 Ответить
Держитесь там, хорошего настроения. Просто денег нет.
показать весь комментарий
12.06.2025 12:24 Ответить
Ще не стихло відлуння брехні про мільйон дронів, які досі не виготовлені, як ZEлупа вже видає нову брехню про збільшення виробництва дронів на 40%. Тобто брехні стає більше на 40%, а дрони на фронт і далі на 2/3 забезпечує народ своїми грошима через волонтерів. Як ця підла брехлива хрипата курва вже заїбала своєю потужною несвпинною брехнею..
показать весь комментарий
12.06.2025 12:24 Ответить
Що? Так держспецзв'язк отримав мільярди. Де вони, де дрони? Зелений, ти брехун і крадій...
показать весь комментарий
12.06.2025 12:27 Ответить
Дурню скажу але чи не розглядав наш лідор скорочення витрат на його і його ОП ?
показать весь комментарий
12.06.2025 12:27 Ответить
де ж грошей набрати, якщо прокурори в 40 років вже пенсіонери...
показать весь комментарий
12.06.2025 12:28 Ответить
- законопроект про обмеження спецпенсій прокурорам і силовикам слуги блокували
- прокурорам-інвалідам нічого не урізано і не скасовано, всі одержують далі, писали що то до 5 млрд на рік витрачається
- замість ліквідації непотрібних і блокуючих держструктур створюють нові - МінЄд тому приклад
- наплодили військових адміністрацій які дублюють місцеву владу ставлячи їм палиці в колеса і одержуючи захмарні виплати
- і вишенька на торті то звичайно військові адміністрації окупованих міст і сіл які можливо ніколи не повернуться, там є керівництво і штат, є бюджети і це сотні мільярдів на вітер, тобто комусь в кармани
показать весь комментарий
12.06.2025 12:33 Ответить
"Україна готова збільшити виробництво дронів, але в нас на зарплати поліціантів грошей не вистачає!" (с) ХренПіду
показать весь комментарий
12.06.2025 12:34 Ответить
фінансування яке зелені покидьки вкрадуть
показать весь комментарий
12.06.2025 12:36 Ответить
Досить витрачати гроші на різну херню( список херні дуже великий і не зменшується незважаючи на війну) і проблема з їх нестачею зменшиться.
показать весь комментарий
12.06.2025 12:37 Ответить
Вы, что прикалываетесь, не видите что писюанист все делает для того, чтобы убить как можно больше людей и чтобы Украина капитулировала.
показать весь комментарий
12.06.2025 12:38 Ответить
І знову обіцянки та брехня, або велика брехня і великі обіцянки. Це все, на що здатна влада.
показать весь комментарий
12.06.2025 12:44 Ответить
В де ті 600 лямів, шо були виділені на купівлю кацапських реакторів???
показать весь комментарий
12.06.2025 12:44 Ответить
поверни вкрадене в українського народу і збільш виробництво не тільки дронів.але й крилатих ракет дальної дії систеам ППО і ***********..."зелений шахрай .а раз шахрай,то він ворог України і її народу ,та посібник куйла"
показать весь комментарий
12.06.2025 12:45 Ответить
Шашлично-асфальтовий Великобудівник наводить тінь на плетінь. Всім добре відомо, як він гадив перед і після повномаштабного.

Шпигуна геть. Вибори
показать весь комментарий
12.06.2025 12:50 Ответить
 
 