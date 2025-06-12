Зеленский: Украина готова увеличить производство дронов на 40%, но нужно финансирование
Украина имеет возможности для увеличения производства дронов на 40% уже в этом году, однако для этого необходимо дополнительное финансирование.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы должны поддержать все формы оборонного сотрудничества, особенно те, которые помогают нам становиться все более технологически совершенными и использовать дроны всех видов: в воздухе, на земле и на море. Украина готова увеличить производство дронов на 40% в ближайшем будущем, уже в этом году. Наши заводы имеют необходимые мощности, нам не хватает только финансирования. И это нужно решить", - отметил Зеленский.
Президент призвал страны-участницы форума "быть быстрее в дронах, чем наши враги", а также поблагодарил Чехию за инициативу по поставкам боеприпасов, подчеркнув, что объединенные усилия способны изменить ход войны.
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ААА не підтримає народ, ну значить йому не треба...
Це справедливо.
Вова, де? Ті "сльози", що всетаки попали до ЗСУ воно такої якості, що на місці військові своїми силами "підлампічують", щоб хоч якось літало.
поки воно при владі, україні не світить ніфіга!
кожного дня ми відступаємо. кожного дня гинуть українці.
Що не служка від коломойського в Урядовому кварталі то у його жінки ФОП з прибутками з 2019 року на млн доларів!! Стефанчук+Разумков+аброхамія, з портновськими та помічниками ригоАНАЛІВ і головою НацБанку, можуть це підтвердити, рахунками у приватних банках країн ЄС і не тільки!
Резніков з бакановим, з 2022 року, гроші десь шукають, разом з потікавшими генпрокурорами!!??
Хоч один би зробили аналог шахеда з 90кг бойової частини.
На фронті-наступ рос.військ,переговори завалив,нищівні повітряні атаки укр.міст-ось що значить "ви",команда 5-6 потужних.
- прокурорам-інвалідам нічого не урізано і не скасовано, всі одержують далі, писали що то до 5 млрд на рік витрачається
- замість ліквідації непотрібних і блокуючих держструктур створюють нові - МінЄд тому приклад
- наплодили військових адміністрацій які дублюють місцеву владу ставлячи їм палиці в колеса і одержуючи захмарні виплати
- і вишенька на торті то звичайно військові адміністрації окупованих міст і сіл які можливо ніколи не повернуться, там є керівництво і штат, є бюджети і це сотні мільярдів на вітер, тобто комусь в кармани
Шпигуна геть. Вибори