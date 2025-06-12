Зеленский: Украина готова увеличить производство дронов на 40%, но нужно финансирование

Украина имеет возможности для увеличения производства дронов на 40% уже в этом году, однако для этого необходимо дополнительное финансирование.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны поддержать все формы оборонного сотрудничества, особенно те, которые помогают нам становиться все более технологически совершенными и использовать дроны всех видов: в воздухе, на земле и на море. Украина готова увеличить производство дронов на 40% в ближайшем будущем, уже в этом году. Наши заводы имеют необходимые мощности, нам не хватает только финансирования. И это нужно решить", - отметил Зеленский.

Президент призвал страны-участницы форума "быть быстрее в дронах, чем наши враги", а также поблагодарил Чехию за инициативу по поставкам боеприпасов, подчеркнув, что объединенные усилия способны изменить ход войны.

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