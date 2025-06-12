Зеленський: Україна готова збільшити виробництво дронів на 40%, але потрібне фінансування

Україна має можливості для збільшення виробництва дронів на 40% вже цього року, однак для цього необхідне додаткове фінансування.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо підтримати всі форми оборонної співпраці, особливо ті, що допомагають нам ставати все більш технологічно досконалими і використовувати дрони всіх видів: у повітрі, на землі та на морі. Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% у найближчому майбутньому, уже цього року. Наші заводи мають необхідні потужності, нам бракує лише фінансування. І це потрібно вирішити", - зазначив Зеленський.

Президент закликав країни-учасниці форуму "бути швидшими в дронах, ніж наші вороги", а також подякував Чехії за ініціативу з постачання боєприпасів, наголосивши, що об’єднані зусилля здатні змінити хід війни.

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