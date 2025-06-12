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Новини Виробництво дронів
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Зеленський: Україна готова збільшити виробництво дронів на 40%, але потрібне фінансування

зеленський

Україна має можливості для збільшення виробництва дронів на 40% вже цього року, однак для цього необхідне додаткове фінансування.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо підтримати всі форми оборонної співпраці, особливо ті, що допомагають нам ставати все більш технологічно досконалими і використовувати дрони всіх видів: у повітрі, на землі та на морі. Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% у найближчому майбутньому, уже цього року. Наші заводи мають необхідні потужності, нам бракує лише фінансування. І це потрібно вирішити", - зазначив Зеленський.

Президент закликав країни-учасниці форуму "бути швидшими в дронах, ніж наші вороги", а також подякував Чехії за ініціативу з постачання боєприпасів, наголосивши, що об’єднані зусилля здатні змінити хід війни.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24391) фінансування (3157) дрони (4932)


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Топ коментарі
+23
ну скиньтеся з єрмаком, і топ чиновниками.
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12.06.2025 12:05 Відповісти
+19
"ми магліби увєлічіть праізвоцтво дронав на 40%, но таґда ми нє сможем ремантіравать дароги и пєрєкладивать тратуарную плітку..."
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12.06.2025 12:07 Відповісти
+17
І з телешмарофону забрати.
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12.06.2025 12:06 Відповісти
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ну скиньтеся з єрмаком, і топ чиновниками.
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12.06.2025 12:05 Відповісти
Можна урізати всі виплати, якщо грошей немає-навіщо багато платити ?

ААА не підтримає народ, ну значить йому не треба...
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12.06.2025 12:06 Відповісти
З народу нема чого урізати. Можна, наприклад, митникам не платити. Вони все одно будуть "працювати".
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12.06.2025 12:09 Відповісти
Всім в рівних частках, всім до військового податку + 20% наприклад.

Це справедливо.
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12.06.2025 12:18 Відповісти
найбільше грошей йде на чиновників, прокурорів, судей і т.д. Можна різати (зарплати і пенсії, а не те що ви подумали)
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12.06.2025 12:09 Відповісти
І з телешмарофону забрати.
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12.06.2025 12:06 Відповісти
"ми магліби увєлічіть праізвоцтво дронав на 40%, но таґда ми нє сможем ремантіравать дароги и пєрєкладивать тратуарную плітку..."
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12.06.2025 12:07 Відповісти
І закуповувати захисні щити для розгону мітингів для Нацгвардіії.
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12.06.2025 12:10 Відповісти
На озелененя витрачають більше,ніж на зброю!
Як там висаджені рози у Покровську? Гарно квітнуть?
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12.06.2025 12:58 Відповісти
що там той Покровськ? на Маріуполь гроші виділяють і на чиновників.
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12.06.2025 13:03 Відповісти
А якжеж! Здриснувша ще в січні "Адміністрація в екзілі" повина фінансуватися! Вонаж забезпечює 100% підтримку зє.
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12.06.2025 13:12 Відповісти
продай піаніну на аукціоні на якому ти грав
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12.06.2025 12:07 Відповісти
А щоб краще зайшло, скажи, що там на клавішах залишилась капля твоєї роси!
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12.06.2025 12:15 Відповісти
А ви спробуйте попасти по чорній клаівіші шириною всього 9мм!
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12.06.2025 12:22 Відповісти
як два пальці ...
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12.06.2025 12:29 Відповісти
Яка піаніна,коли він (першим у світі!) вводить превентивні санкцїї ПРОТИ ЗСУ,верховним головнокомандувачем яких він є по посаді!
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12.06.2025 13:16 Відповісти
Вивертайте кишені - през перший - для стимулу
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12.06.2025 12:08 Відповісти
У пріпіздєнта нічо нема: три хутболочки, пара трусіков і тактичні кальсони...
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12.06.2025 12:31 Відповісти
А кроси? - готовий ломанутися у всі чотири сторони😁
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12.06.2025 12:36 Відповісти
А де ж мільйон дронів, на которі було виділене фінансування? Серед мільярду дерев заблудилися?
Вова, де? Ті "сльози", що всетаки попали до ЗСУ воно такої якості, що на місці військові своїми силами "підлампічують", щоб хоч якось літало.
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12.06.2025 12:08 Відповісти
Мовою оригіналу:
"Застенчивый Альхен потупился еще больше.
- Кредитов отпускают в недостаточном количестве.
Он был противен самому себе..."
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12.06.2025 13:07 Відповісти
кончене брехливе зе!чмо!!!!
поки воно при владі, україні не світить ніфіга!
кожного дня ми відступаємо. кожного дня гинуть українці.
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12.06.2025 12:09 Відповісти
Гроші пішли на такі потрібні речі, як щити, кайданки та дубинки. Дєнєх нєт!
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12.06.2025 12:10 Відповісти
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12.06.2025 12:11 Відповісти
То підкинь зі своїх офшорів і офшорів свого шобла!
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12.06.2025 12:12 Відповісти
Так поверни гроші, які вивела твоя шобла з України з 2019 року!
Що не служка від коломойського в Урядовому кварталі то у його жінки ФОП з прибутками з 2019 року на млн доларів!! Стефанчук+Разумков+аброхамія, з портновськими та помічниками ригоАНАЛІВ і головою НацБанку, можуть це підтвердити, рахунками у приватних банках країн ЄС і не тільки!
Резніков з бакановим, з 2022 року, гроші десь шукають, разом з потікавшими генпрокурорами!!??
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12.06.2025 12:12 Відповісти
може красти треба менше зе-біли француваті ??? зарплати чиновникам, депутатам, суддям, прокурорам іншій бюроткратичній шушері врізати на половину ???
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12.06.2025 12:12 Відповісти
онуків вже давно можно потрясти! ))
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12.06.2025 12:14 Відповісти
Мудрий нарід хоче податків на повітря
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12.06.2025 12:14 Відповісти
Зуби золоті у серіалі здавали? Платитимуть і за повітря...
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12.06.2025 12:27 Відповісти
Всюди: ми,але.
Хоч один би зробили аналог шахеда з 90кг бойової частини.
На фронті-наступ рос.військ,переговори завалив,нищівні повітряні атаки укр.міст-ось що значить "ви",команда 5-6 потужних.
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12.06.2025 12:15 Відповісти
Залишилось 4 - 5!
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12.06.2025 13:25 Відповісти
подайте шекелей?
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12.06.2025 12:19 Відповісти
Треба було похвалитися виконанням держзамовлення у минулому році своїми менеджерами, щоб учасники прозріли
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12.06.2025 12:19 Відповісти
Вже добра сотня мільярдів доларів за три роки надійшла в Україну, але повноцінної балістики так і нема не те що дрони в великій кількості, може хвате красти?
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12.06.2025 12:21 Відповісти
Ми багато чого б здобули, якби під час війни не делегували владу казнокрадам і пройдисвітам
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12.06.2025 12:22 Відповісти
Держитесь там, хорошего настроения. Просто денег нет.
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12.06.2025 12:24 Відповісти
Ще не стихло відлуння брехні про мільйон дронів, які досі не виготовлені, як ZEлупа вже видає нову брехню про збільшення виробництва дронів на 40%. Тобто брехні стає більше на 40%, а дрони на фронт і далі на 2/3 забезпечує народ своїми грошима через волонтерів. Як ця підла брехлива хрипата курва вже заїбала своєю потужною несвпинною брехнею..
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12.06.2025 12:24 Відповісти
Що? Так держспецзв'язк отримав мільярди. Де вони, де дрони? Зелений, ти брехун і крадій...
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12.06.2025 12:27 Відповісти
Дурню скажу але чи не розглядав наш лідор скорочення витрат на його і його ОП ?
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12.06.2025 12:27 Відповісти
де ж грошей набрати, якщо прокурори в 40 років вже пенсіонери...
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12.06.2025 12:28 Відповісти
- законопроект про обмеження спецпенсій прокурорам і силовикам слуги блокували
- прокурорам-інвалідам нічого не урізано і не скасовано, всі одержують далі, писали що то до 5 млрд на рік витрачається
- замість ліквідації непотрібних і блокуючих держструктур створюють нові - МінЄд тому приклад
- наплодили військових адміністрацій які дублюють місцеву владу ставлячи їм палиці в колеса і одержуючи захмарні виплати
- і вишенька на торті то звичайно військові адміністрації окупованих міст і сіл які можливо ніколи не повернуться, там є керівництво і штат, є бюджети і це сотні мільярдів на вітер, тобто комусь в кармани
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12.06.2025 12:33 Відповісти
"Україна готова збільшити виробництво дронів, але в нас на зарплати поліціантів грошей не вистачає!" (с) ХренПіду
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12.06.2025 12:34 Відповісти
фінансування яке зелені покидьки вкрадуть
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12.06.2025 12:36 Відповісти
Досить витрачати гроші на різну херню( список херні дуже великий і не зменшується незважаючи на війну) і проблема з їх нестачею зменшиться.
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12.06.2025 12:37 Відповісти
Вы, что прикалываетесь, не видите что писюанист все делает для того, чтобы убить как можно больше людей и чтобы Украина капитулировала.
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12.06.2025 12:38 Відповісти
І знову обіцянки та брехня, або велика брехня і великі обіцянки. Це все, на що здатна влада.
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12.06.2025 12:44 Відповісти
В де ті 600 лямів, шо були виділені на купівлю кацапських реакторів???
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12.06.2025 12:44 Відповісти
поверни вкрадене в українського народу і збільш виробництво не тільки дронів.але й крилатих ракет дальної дії систеам ППО і ***********..."зелений шахрай .а раз шахрай,то він ворог України і її народу ,та посібник куйла"
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12.06.2025 12:45 Відповісти
Шашлично-асфальтовий Великобудівник наводить тінь на плетінь. Всім добре відомо, як він гадив перед і після повномаштабного.

Шпигуна геть. Вибори
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12.06.2025 12:50 Відповісти
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12.06.2025 13:00 Відповісти
У Ермака возьми.
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12.06.2025 13:09 Відповісти
Позич у дерьмака, а можна ще у крупи ...
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12.06.2025 13:14 Відповісти
Іншими словами - всі хто на фронті просто здохнуть, саме тому верещук і хоче школярів відправляти на фронт - чим довше гнида та йього шакали пробудуть при владі, тим більше вони накрадуть. А потім послами на секретні острови. Кожному своє.
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12.06.2025 13:14 Відповісти
Тільки 14 лярдів пішло на виплату "вовиної" тисячі,а скільки ще пішло на різні популіські забаганки недомірка,одному Богу відомо!
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12.06.2025 13:15 Відповісти
Наволоч, пусти на дрони 2 ярда ьаксів що були відложені на купівлю реакторів в Болгарії.
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12.06.2025 13:16 Відповісти
А Зєльц готовий і надалі працювати навідником для рашистів.
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12.06.2025 13:17 Відповісти
 
 