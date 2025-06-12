Зеленський: Україна готова збільшити виробництво дронів на 40%, але потрібне фінансування
Україна має можливості для збільшення виробництва дронів на 40% вже цього року, однак для цього необхідне додаткове фінансування.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо підтримати всі форми оборонної співпраці, особливо ті, що допомагають нам ставати все більш технологічно досконалими і використовувати дрони всіх видів: у повітрі, на землі та на морі. Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% у найближчому майбутньому, уже цього року. Наші заводи мають необхідні потужності, нам бракує лише фінансування. І це потрібно вирішити", - зазначив Зеленський.
Президент закликав країни-учасниці форуму "бути швидшими в дронах, ніж наші вороги", а також подякував Чехії за ініціативу з постачання боєприпасів, наголосивши, що об’єднані зусилля здатні змінити хід війни.
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ААА не підтримає народ, ну значить йому не треба...
Це справедливо.
Як там висаджені рози у Покровську? Гарно квітнуть?
Вова, де? Ті "сльози", що всетаки попали до ЗСУ воно такої якості, що на місці військові своїми силами "підлампічують", щоб хоч якось літало.
"Застенчивый Альхен потупился еще больше.
- Кредитов отпускают в недостаточном количестве.
Он был противен самому себе..."
поки воно при владі, україні не світить ніфіга!
кожного дня ми відступаємо. кожного дня гинуть українці.
Що не служка від коломойського в Урядовому кварталі то у його жінки ФОП з прибутками з 2019 року на млн доларів!! Стефанчук+Разумков+аброхамія, з портновськими та помічниками ригоАНАЛІВ і головою НацБанку, можуть це підтвердити, рахунками у приватних банках країн ЄС і не тільки!
Резніков з бакановим, з 2022 року, гроші десь шукають, разом з потікавшими генпрокурорами!!??
Хоч один би зробили аналог шахеда з 90кг бойової частини.
На фронті-наступ рос.військ,переговори завалив,нищівні повітряні атаки укр.міст-ось що значить "ви",команда 5-6 потужних.
- прокурорам-інвалідам нічого не урізано і не скасовано, всі одержують далі, писали що то до 5 млрд на рік витрачається
- замість ліквідації непотрібних і блокуючих держструктур створюють нові - МінЄд тому приклад
- наплодили військових адміністрацій які дублюють місцеву владу ставлячи їм палиці в колеса і одержуючи захмарні виплати
- і вишенька на торті то звичайно військові адміністрації окупованих міст і сіл які можливо ніколи не повернуться, там є керівництво і штат, є бюджети і це сотні мільярдів на вітер, тобто комусь в кармани
Шпигуна геть. Вибори