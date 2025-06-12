Зеленський про новий наступ РФ: росіяни на полі бою "не такі вже й успішні"

Президент Володимир Зеленський прокоментував новий наступ армії РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю Bild, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни на полі бою "м’яко кажучи, не такі вже й успішні".

Зеленський вважає твердження про нібито перемогу Росії у війні проти України "російським наративом".

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Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, але він хоче виграти більше часу, перш ніж будуть запроваджені жорсткі санкції, бо він може протриматися деякий час

Глава держави наголосив, що чим більшою буде підтримка партнерів, тим менше українців загине.

"Люди - це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як росіяни", - додав Зеленський.

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