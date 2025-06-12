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Зеленський про новий наступ РФ: росіяни на полі бою "не такі вже й успішні"
Президент Володимир Зеленський прокоментував новий наступ армії РФ.
Про це він заявив в інтерв'ю Bild, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни на полі бою "м’яко кажучи, не такі вже й успішні".
Зеленський вважає твердження про нібито перемогу Росії у війні проти України "російським наративом".
Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, але він хоче виграти більше часу, перш ніж будуть запроваджені жорсткі санкції, бо він може протриматися деякий час
Глава держави наголосив, що чим більшою буде підтримка партнерів, тим менше українців загине.
"Люди - це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як росіяни", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+25 ПП Уксусов
показати весь коментар12.06.2025 10:22 Відповісти Посилання
+23 а ес #372967
показати весь коментар12.06.2025 10:17 Відповісти Посилання
+23 Поділля16
показати весь коментар12.06.2025 10:22 Відповісти Посилання
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Мда....
Джерело: https://censor.net/ua/n3557463
Це та сама брехлива потороч, яка заспокоювала всих: "сонце, вихідні, шашлик", і, по суті здавала нас на смерть...
може цей ролик піде на тв і на різних зустрічах
ТІЛЬКІ БЕЗ БОЛТОВНІ ПОЛИТИКІВ І ТВОЄІ, без нудних розповідей які ви усі гарні- просто тількі військові кадри.
Ви ж специ- зможите таке зробити.
У Словаччині почали на тв показувати кадри бовбувань у містах України. Може і словакі прозріють
Фронт - 300 км від Києва, чи 150, чи 100 - особливої різниці немає.
Її відчувають люди, які живуть за 10-20 км від фронту.
Відстань у 300 км треба усвідомити, а не відчути, бо від «усвідомити» до «відчути» - зовсім недовго .
І зробити це мають не звичайні люди, а депутати та вище військове керівництво.
Ми живемо в самому цікавому періоді зміни епох, хоча китайці і попереджали, що це дуже небезпечно для здоровля. На наших очах відбуваються такі епохальні зміни, що навіть фантасти нам заздрять.
За три з шматочком роки ми побачили перетворення московської «другої армії світу» в м'ясну сталінську навалу, неймовірне зростання військових можливостей України, засноване на технологічних досягненнях ********* світу, які ніхто не помічав, початок занепаду і руйнування найсильніших економічно держав світу. Впевнений, що ми побачим цього і наступних років такого, що на десять поколінь вистачить. Сумно нам точно не буде. Головне, щоб нам не було соромно.
Моє бачення геополітичних розкладів зараз і майбутні тектонічні зсуви на кінець року.
Припускаю, що головною метою пуйла і московії в 2022 році було захоплення і окупація України, Молдови, Вірменії, Грузії і, можливо, Казахстану, і встановлення домінування в Європі, з подальшим відродженням «варшавського договору». Європа повинна була капітулювати під загрозою потужної військової сили, і далі, припускаю, пуйло почало б зі США і Китаєм ділити світ на трьох.
Але щось пішло не так. Відчайдушний спротив України, підтримка її зброєю і грошима зі сторони Заходу, змусила перейти до іншого плану - війни на виснаження, повної руйнації України, як показового прикладу, з подальшим викликом Європі і вимогами капітуляції. За три роки війни Захід показав, що він не хоче і не буде воювати, так що плани пуйла мали всі шанси на успіх, особливо з підтримкою Китаю та Північної Кореї.
І ось в кінці минулого року пуйлу випав джек-пот: Трам став президентом. Зараз, після 4 місяців президентства Трама, можна констатувати факт капітуляції США перед московією. Доки Трам і його прихильники очолюють США, США не будуть більше тиснути на московію і не будуть надавати зброю Україні. Може, будуть продавати, і то не факт.
Виступ віце Венса в Німеччині прояснив нову реальність світу: НАТО вмерло і Європа більше не має розраховувати на США у випадку агресії. Ця позиція далі була підкріплена тарифною війною і любовними розмовами з пуйлом, а також поки лагідними закликами до капітуляції України.
Треба визнати, що капітуляція США перед пуйлом і московією є дійсно великою і вражаючою перемогою пуйла. Це відкриває гарні можливості, особливо при припинення всієї допомоги і навіть продажу зброї Україні.
А от Європа, незважаючи на тиск Трама, капітулювати відмовилась. І вирішила стояти і підтримувати Україну. Правда, поки зі своєю зброєю у Європи не дуже, але грошей достатньо, і є запал свою зброю робити, а не тільки купувати в США. До речі, тут цікавий казус у Трама вийшов. Він все вимагав збільшити видатки на оборону в ЄС до 5%, маючі на увазі, що всю зброю ЄС буде купувати в США, і мабуть саме це і обіцяв своїм збройним компаніям-спонсорам. Але ЄС видатки збільшує, але і зброю планує виготовляти у себе. Так що спонсори Трама ще відчують обіцянки-цяцянки, хай дивляться на марсіаніна, як приклад.
Що робити в цій ситуації пуйлу, коли США поза грою, і єдина перешкода на шляху до знищення України - Європа? Відповідь очікувана - збройний конфлікт в ЄС, щоб Європа забула про Україну.
Треба розуміти, що московія не може вже зупинитись. Вона не може зупинити виготовлення зброї, не може зупинити бойові дії. Все існування московії зараз зав'язане на війні. Зупинка війни - це зупинка всієї промисловості і неминучій конфлікт влади з мільйонами орків, працюючих на війну і вбивства.
Кажуть, що московія досить слабка зараз і не має людей і зброї для нападу на одну з стран НАТО. Людей в них повно, да й не потрібно більше ніж 100К щоб створити хаос і геноцид в країнах Балтії, Фінляндії і Польщі. А зброю яку мають на увазі? Танки? А навіщо, якщо зараз воюють самокатами і дронами?
Армія московії, як би ми не хотіли цього, теж вчиться. Так, вони наполегливо і старанно створюють нові ******* і ефективні підрозділи, де головною і ударною і захисною силою є дрони. Вже зараз централізація управління і ресурсів зробили своє - москалі почали нас переважати в кількості, в номенклатурі, а подекуди і в якості дронів.
Не можна недооцінювати москалів! Вони вміють вчитись, мають ресурси і вміють досягати результатів. І зараз єдина сила, хто може протистояти московитам - це Україна. Всі інші армії світу і близько не стояли поряд.
Так от, московити не будуть наступати бронею. Вони зайдуть пішки і на самокатах, а позаду їх пілоти будуть дронами випалювати весь спротив. Танки? Поцікавтесь, як зараз використовуються наші танки. І ми в темі глибоко, і воюємо вже четвертий рік. А танки НАТО будуть спалені миттєво.
А є в НАТО зараз тисячі навчених екіпажів з десятками тисяч дронів для протистояння і оркам і їх дронам, як в нас зараз? І близько немає.
Чи може НАТО відповість ракетними ударами по москві і лєнінбургу? Але в ЄС немає такої кількості ракет, щоб зруйнувати ці міста московитів. А у відповідь на міста Європи полетять сотні шахедів, які виробляються зараз десь 200 на добу. І до кінця року мають вироблятися 500 на добу. Чи готові вони до цього?
Московити можуть і не заходити далеко. Зайняти декілька прикордонних місць і звідки почати терор дронами та артою мирних мешканців. Цього буде достатньо, щоб показати вразливість і неспроможність НАТО. А паніка в верхах на місяці зробить свою справу - європейцям буде вже не до України.
Може я малюю уж зовсім сумну картину найближчого майбутнього, і багато хто думає, що вони не посміють. А тоді навіщо на осінь московити з біломоскалями планують військові навчання? Ну от які можуть бути навчання, якщо вони разом вже давно воюють на нашій землі? Чому вони можуть навчитись в бульбостані? А от розгорнути підрозділи для вторгнення під виглядом навчань - оце то.
Ми тільки на початку президенства Трама, і вікно можливостей для московитів відкрилось. Вікно зараз відкрите, але в будь-який час вікно може почати закриватись. Вони мають спробувати або продавити Україну, або Європу.
Хто знає, чому так давно не було самітів миру і форумів миру? І чого наша зелена влада так давно не розказує про перемогу? Мабуть щось не те з'їли в охвісі. І чому навіть третя штурмова бригада з початку року не отримала жодного дрона від держави, сам Білецький казав в камеру? Мабуть Умєров теж щось не те з'їв і дуже зайнятий. Зато телемарахвон працює, це важливіше ніж дрони.
Президент Зеленський - вирок Україні.
https://dl-news.defence-line.org/?p=61027
расіяни на полі бою "м'яко кажучи, не такі вже й успішні" ...
Це щось з розряду вітання рубліо
Зеленський, подивись на карту. https://www.google.com/search?q=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5+%D1%8F+%D0%BD%D0%B5+%D0%BB%D0%BE%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5+%D1%8F+%D0%BD%D0%B5+%D0%BB%D0%BE%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&aqs=chrome..69i57.9309j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:94ad1995,vid:_KupRpcscIU,st:0