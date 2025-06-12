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Новини Наступ РФ на Сумщину
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Зеленський про новий наступ РФ: росіяни на полі бою "не такі вже й успішні"

Зеленський прокоментував новий наступ РФ

Президент Володимир Зеленський прокоментував новий наступ армії РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю Bild, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни на полі бою "м’яко кажучи, не такі вже й успішні".

Зеленський вважає твердження про нібито перемогу Росії у війні проти України "російським наративом".

Читайте також: Справжній мир настане з обмеженням ціни на російську нафту у 30 доларів, - Зеленський

Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, але він хоче виграти більше часу, перш ніж будуть запроваджені жорсткі санкції, бо він може протриматися деякий час

Глава держави наголосив, що чим більшою буде підтримка партнерів, тим менше українців загине.

"Люди - це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як росіяни", - додав Зеленський.

Читайте: Путін веде переговори з Україною, щоб уникнути санкцій, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) росія (66144) бойові дії (4096) наступ (239)


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Топ коментарі
+25
Люди - це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як росіяни", - додав Зеленський.
Джерело: https://censor.net/ua/n3557463

Це та сама брехлива потороч, яка заспокоювала всих: "сонце, вихідні, шашлик", і, по суті здавала нас на смерть...
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12.06.2025 10:22 Відповісти
+23
Як в тебе язик повертається таке базікати. Ти розкажи це прикордонним громадам в Сумській області.
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12.06.2025 10:17 Відповісти
+23
Сказав той, що чотирижди відкосив від повісток і години не був на полі бою та робить все, щоб загинуло найбільше українців не побудувавши надійних фортифікацій, ракет, дронів.
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12.06.2025 10:22 Відповісти
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Як в тебе язик повертається таке базікати. Ти розкажи це прикордонним громадам в Сумській області.
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12.06.2025 10:17 Відповісти
Люди - це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як росіяни
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12.06.2025 10:18 Відповісти
"Ми не можемо показувати приклад, як росія - "заганяти когось палками" на війну. Ми не така держава."
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12.06.2025 10:27 Відповісти
"буратіно" розмірковує про дрова... дуже сумно
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12.06.2025 10:37 Відповісти
Ортодоксальний ухилянт щось розмірковую про поле бою !?
Мда....
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12.06.2025 10:20 Відповісти
Ортодоксальний ухилянт -- вірно сказано
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12.06.2025 11:19 Відповісти
зневажаю зе!гніду, кожною клітинкою свого тіла!
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12.06.2025 10:22 Відповісти
Сказав той, що чотирижди відкосив від повісток і години не був на полі бою та робить все, щоб загинуло найбільше українців не побудувавши надійних фортифікацій, ракет, дронів.
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12.06.2025 10:22 Відповісти
Люди - це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як росіяни", - додав Зеленський.
Джерело: https://censor.net/ua/n3557463

Це та сама брехлива потороч, яка заспокоювала всих: "сонце, вихідні, шашлик", і, по суті здавала нас на смерть...
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12.06.2025 10:22 Відповісти
та річ навіть не в тому що воно казало, а в тому що робило та чого НЕ робило...і це ж не тільки про ДО 24.02.22 а й сьогодні ....і так в усьому..блд...в усьому!!!
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12.06.2025 11:34 Відповісти
Який тонкий аналіз ситуації цим непорозумінням! То може воно хотіло, щоб вони були більш успішними?
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12.06.2025 10:22 Відповісти
Десь писали, що літній натуп росіян почався навесні... А зараз, мабуть, почався осінній наступ...
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12.06.2025 10:22 Відповісти
це ішак себе заспокоює чи нас....
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12.06.2025 10:23 Відповісти
Особисто, на нулі кожен день перевіряє??
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12.06.2025 10:23 Відповісти
Зе, зробить такий ролик хвилин на 7 з кадрами Бучі, загибелі бійців Азову у полоні, розстрілів військовополонених і так, щоб кров у жилах застивала і передайте цей ролик в усі посольства на мові тих країн.
може цей ролик піде на тв і на різних зустрічах
ТІЛЬКІ БЕЗ БОЛТОВНІ ПОЛИТИКІВ І ТВОЄІ, без нудних розповідей які ви усі гарні- просто тількі військові кадри.
Ви ж специ- зможите таке зробити.
У Словаччині почали на тв показувати кадри бовбувань у містах України. Може і словакі прозріють
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12.06.2025 10:25 Відповісти
Походу - треба не "зробить" - а "зроби"
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12.06.2025 12:45 Відповісти
А карту дивився? Хоча які питання, він же не вчьоний.
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12.06.2025 10:26 Відповісти
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Фронт - 300 км від Києва, чи 150, чи 100 - особливої різниці немає.
Її відчувають люди, які живуть за 10-20 км від фронту.
Відстань у 300 км треба усвідомити, а не відчути, бо від «усвідомити» до «відчути» - зовсім недовго .
І зробити це мають не звичайні люди, а депутати та вище військове керівництво.
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12.06.2025 10:31 Відповісти
Вибачайте, але це ще той "аналітик"
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12.06.2025 10:44 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=61027 Можливе майбутнє.

Ми живемо в самому цікавому періоді зміни епох, хоча китайці і попереджали, що це дуже небезпечно для здоровля. На наших очах відбуваються такі епохальні зміни, що навіть фантасти нам заздрять.

За три з шматочком роки ми побачили перетворення московської «другої армії світу» в м'ясну сталінську навалу, неймовірне зростання військових можливостей України, засноване на технологічних досягненнях ********* світу, які ніхто не помічав, початок занепаду і руйнування найсильніших економічно держав світу. Впевнений, що ми побачим цього і наступних років такого, що на десять поколінь вистачить. Сумно нам точно не буде. Головне, щоб нам не було соромно.

Моє бачення геополітичних розкладів зараз і майбутні тектонічні зсуви на кінець року.

Припускаю, що головною метою пуйла і московії в 2022 році було захоплення і окупація України, Молдови, Вірменії, Грузії і, можливо, Казахстану, і встановлення домінування в Європі, з подальшим відродженням «варшавського договору». Європа повинна була капітулювати під загрозою потужної військової сили, і далі, припускаю, пуйло почало б зі США і Китаєм ділити світ на трьох.

Але щось пішло не так. Відчайдушний спротив України, підтримка її зброєю і грошима зі сторони Заходу, змусила перейти до іншого плану - війни на виснаження, повної руйнації України, як показового прикладу, з подальшим викликом Європі і вимогами капітуляції. За три роки війни Захід показав, що він не хоче і не буде воювати, так що плани пуйла мали всі шанси на успіх, особливо з підтримкою Китаю та Північної Кореї.

І ось в кінці минулого року пуйлу випав джек-пот: Трам став президентом. Зараз, після 4 місяців президентства Трама, можна констатувати факт капітуляції США перед московією. Доки Трам і його прихильники очолюють США, США не будуть більше тиснути на московію і не будуть надавати зброю Україні. Може, будуть продавати, і то не факт.

Виступ віце Венса в Німеччині прояснив нову реальність світу: НАТО вмерло і Європа більше не має розраховувати на США у випадку агресії. Ця позиція далі була підкріплена тарифною війною і любовними розмовами з пуйлом, а також поки лагідними закликами до капітуляції України.

Треба визнати, що капітуляція США перед пуйлом і московією є дійсно великою і вражаючою перемогою пуйла. Це відкриває гарні можливості, особливо при припинення всієї допомоги і навіть продажу зброї Україні.

А от Європа, незважаючи на тиск Трама, капітулювати відмовилась. І вирішила стояти і підтримувати Україну. Правда, поки зі своєю зброєю у Європи не дуже, але грошей достатньо, і є запал свою зброю робити, а не тільки купувати в США. До речі, тут цікавий казус у Трама вийшов. Він все вимагав збільшити видатки на оборону в ЄС до 5%, маючі на увазі, що всю зброю ЄС буде купувати в США, і мабуть саме це і обіцяв своїм збройним компаніям-спонсорам. Але ЄС видатки збільшує, але і зброю планує виготовляти у себе. Так що спонсори Трама ще відчують обіцянки-цяцянки, хай дивляться на марсіаніна, як приклад.
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12.06.2025 10:35 Відповісти
Європа зараз слабка і не рішуча. Але політична воля прокидається. ******* лідери ЄС починають розуміти, що світ змінився, і їм треба змінюватись. І Україна - їх шанс вижити і зберігти Європу. І шанс не в використовуванні України, а в допомозі Україні руйнувати московію. Якщо цим шансом не скористаються, то їх щасливий безтурботний світ буде знищено.

Що робити в цій ситуації пуйлу, коли США поза грою, і єдина перешкода на шляху до знищення України - Європа? Відповідь очікувана - збройний конфлікт в ЄС, щоб Європа забула про Україну.

Треба розуміти, що московія не може вже зупинитись. Вона не може зупинити виготовлення зброї, не може зупинити бойові дії. Все існування московії зараз зав'язане на війні. Зупинка війни - це зупинка всієї промисловості і неминучій конфлікт влади з мільйонами орків, працюючих на війну і вбивства.

Кажуть, що московія досить слабка зараз і не має людей і зброї для нападу на одну з стран НАТО. Людей в них повно, да й не потрібно більше ніж 100К щоб створити хаос і геноцид в країнах Балтії, Фінляндії і Польщі. А зброю яку мають на увазі? Танки? А навіщо, якщо зараз воюють самокатами і дронами?

Армія московії, як би ми не хотіли цього, теж вчиться. Так, вони наполегливо і старанно створюють нові ******* і ефективні підрозділи, де головною і ударною і захисною силою є дрони. Вже зараз централізація управління і ресурсів зробили своє - москалі почали нас переважати в кількості, в номенклатурі, а подекуди і в якості дронів.

Не можна недооцінювати москалів! Вони вміють вчитись, мають ресурси і вміють досягати результатів. І зараз єдина сила, хто може протистояти московитам - це Україна. Всі інші армії світу і близько не стояли поряд.

Так от, московити не будуть наступати бронею. Вони зайдуть пішки і на самокатах, а позаду їх пілоти будуть дронами випалювати весь спротив. Танки? Поцікавтесь, як зараз використовуються наші танки. І ми в темі глибоко, і воюємо вже четвертий рік. А танки НАТО будуть спалені миттєво.

А є в НАТО зараз тисячі навчених екіпажів з десятками тисяч дронів для протистояння і оркам і їх дронам, як в нас зараз? І близько немає.

Чи може НАТО відповість ракетними ударами по москві і лєнінбургу? Але в ЄС немає такої кількості ракет, щоб зруйнувати ці міста московитів. А у відповідь на міста Європи полетять сотні шахедів, які виробляються зараз десь 200 на добу. І до кінця року мають вироблятися 500 на добу. Чи готові вони до цього?

Московити можуть і не заходити далеко. Зайняти декілька прикордонних місць і звідки почати терор дронами та артою мирних мешканців. Цього буде достатньо, щоб показати вразливість і неспроможність НАТО. А паніка в верхах на місяці зробить свою справу - європейцям буде вже не до України.

Може я малюю уж зовсім сумну картину найближчого майбутнього, і багато хто думає, що вони не посміють. А тоді навіщо на осінь московити з біломоскалями планують військові навчання? Ну от які можуть бути навчання, якщо вони разом вже давно воюють на нашій землі? Чому вони можуть навчитись в бульбостані? А от розгорнути підрозділи для вторгнення під виглядом навчань - оце то.

Ми тільки на початку президенства Трама, і вікно можливостей для московитів відкрилось. Вікно зараз відкрите, але в будь-який час вікно може почати закриватись. Вони мають спробувати або продавити Україну, або Європу.

Хто знає, чому так давно не було самітів миру і форумів миру? І чого наша зелена влада так давно не розказує про перемогу? Мабуть щось не те з'їли в охвісі. І чому навіть третя штурмова бригада з початку року не отримала жодного дрона від держави, сам Білецький казав в камеру? Мабуть Умєров теж щось не те з'їв і дуже зайнятий. Зато телемарахвон працює, це важливіше ніж дрони.

Президент Зеленський - вирок Україні.

https://dl-news.defence-line.org/?p=61027
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12.06.2025 10:36 Відповісти
звісно,а в нас успішні менеджери замовляють щити та кійки на мільйони, кладуть бруківку,саджають квіти у прифронтових містах
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12.06.2025 10:35 Відповісти
су* о зелене ...🤡 !!! Кому ти росказки розказуєш ? !!! зате ми бачимо скільки ти, успішно здав української теріторії !!! щезні нечисть зеленська !!!
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12.06.2025 10:35 Відповісти
"Вторгнення не буде", "СНН гірше за Скабєєву", "заяви про стягування військ расії до кордону України «свідома дезінформація», "готуйтесь до шашликів", "причин для вашої паніки немає", "про вторгнення все знали заздалегідь, але брехали, бо була б паніка", ну про@бали і що? ...
расіяни на полі бою "м'яко кажучи, не такі вже й успішні" ...
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12.06.2025 10:48 Відповісти
****.
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12.06.2025 10:49 Відповісти
Не так уж успешны, тебе виднее из твоего бункера. Но я уверен, ты им поможешь, поддержишь их стараняя посредством воровства, саботажа, указыванием целей для атак русне как ты сделала гнида с бункером в киеве.
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12.06.2025 10:51 Відповісти
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12.06.2025 10:53 Відповісти
Як можна таке говорити коли палає Харків, Херсон, Київ і бідна Сумщина, не уявляю.
Це щось з розряду вітання рубліо
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12.06.2025 11:02 Відповісти
можно готуватись до шашликів? чи для тебе, гнида, війна закінчилась?
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12.06.2025 11:08 Відповісти
1 000 000. Українське привітання -- https://www.facebook.com/share/18vcAarNcd/
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12.06.2025 11:14 Відповісти
Подумаєш, кожен день забирають декілька сіл, і починають бити прямою наводкою по новим містам! Невдахи!
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12.06.2025 11:18 Відповісти
його народ в ісраелі
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12.06.2025 11:23 Відповісти
Особливий спротив кацапам дають Янелох зі слугами та чотири рази не ухилянти. Просрав усе зі своїм Арою та Хамом.
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12.06.2025 11:47 Відповісти
Пригадується 2019 рік с. Золоте....розведення....я не лох.....
Зеленський, подивись на карту. https://www.google.com/search?q=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5+%D1%8F+%D0%BD%D0%B5+%D0%BB%D0%BE%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5+%D1%8F+%D0%BD%D0%B5+%D0%BB%D0%BE%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&aqs=chrome..69i57.9309j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:94ad1995,vid:_KupRpcscIU,st:0
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12.06.2025 12:56 Відповісти
Чепуха безтолкова.
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12.06.2025 13:22 Відповісти
 
 