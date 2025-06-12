Зеленский о новом наступлении РФ: россияне на поле боя "не так уж успешны"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал новое наступление армии РФ.

Об этом он заявил в интервью Bild, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне на поле боя "мягко говоря, не так уж и успешны".

Зеленский считает утверждение о якобы победе России в войне против Украины "российским нарративом".

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Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает, но он хочет выиграть больше времени, прежде чем будут введены жесткие санкции, потому что он может продержаться некоторое время.

Глава государства подчеркнул, что чем больше будет поддержка партнеров, тем меньше украинцев погибнет.

"Люди - это не дрова, которые мы подбрасываем в огонь. Мы не относимся к нашему народу так, как россияне", - добавил Зеленский.

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