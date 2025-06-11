Настоящий мир наступит с ограничением цены на российскую нефть в 30 долларов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что усиленное санкционное давление может изменить позицию РФ относительно завершения военной агрессии.

Об этом Зеленский заявил во время саммита Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"ЕС объявил о 18-м пакете санкций. Он может быть сильнее, особенно в том, что касается российских нефтяных танкеров и финансового сектора. И по ограничению цены на нефть: ограничение в 45 долларов лучше, чем 60 долларов. В любом случае это понятно. Это правда. Но настоящий мир наступит с ограничением в 30 долларов - это уровень, который действительно изменит мышление в Москве", - отметил Зеленский.

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Президент Украины уверен, что РФ будет продолжать войну, пока будет иметь финансовые возможности для этого.

"Вы все видите: Путин не хочет заканчивать эту войну. Он верит, что пока он может воевать и доминировать над своими соседями, он остается политически живым. Но, независимо от того, во что он верит, наша задача - заставить Россию оказаться в ситуации, когда она должна будет искать мира и политического выживания невоенными средствами. Это абсолютно возможно", - подчеркнул Зеленский.