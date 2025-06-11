РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10187 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции ЕС против России Снижение цены на нефть РФ
581 14

Настоящий мир наступит с ограничением цены на российскую нефть в 30 долларов, - Зеленский

Зеленский на саммите Украина – Юго-Восточная Европа

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что усиленное санкционное давление может изменить позицию РФ относительно завершения военной агрессии.

Об этом Зеленский заявил во время саммита Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"ЕС объявил о 18-м пакете санкций. Он может быть сильнее, особенно в том, что касается российских нефтяных танкеров и финансового сектора. И по ограничению цены на нефть: ограничение в 45 долларов лучше, чем 60 долларов. В любом случае это понятно. Это правда. Но настоящий мир наступит с ограничением в 30 долларов - это уровень, который действительно изменит мышление в Москве", - отметил Зеленский.

Также читайте: ЕС представил 18-й пакет санкций против РФ: снижение "потолка цен" на нефть и запрет использования "Северных потоков"

Президент Украины уверен, что РФ будет продолжать войну, пока будет иметь финансовые возможности для этого.

"Вы все видите: Путин не хочет заканчивать эту войну. Он верит, что пока он может воевать и доминировать над своими соседями, он остается политически живым. Но, независимо от того, во что он верит, наша задача - заставить Россию оказаться в ситуации, когда она должна будет искать мира и политического выживания невоенными средствами. Это абсолютно возможно", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) нефть (1932) санкции (11485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
В нього отих заяв як в дурня фантиків
показать весь комментарий
11.06.2025 20:13 Ответить
+8
На нари ішака! От тоді буде перемога й мир. Це чмо є баластом та ярмом на шиї країни та народу.
показать весь комментарий
11.06.2025 20:40 Ответить
+7
А хто тобі заважає припинити транзит територією України російської нафти в Угорщину і Словачину на якому агресор щорічно заробляє понад 7 мільярдів доларів ,всі щось повині а яка твоя місія корупція і непрофесіоналізм ?
показать весь комментарий
11.06.2025 20:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В нього отих заяв як в дурня фантиків
показать весь комментарий
11.06.2025 20:13 Ответить
Ще треба знайти такого дурня, щоб "потужного" переплюнув в цій справі.)
показать весь комментарий
11.06.2025 20:23 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2025 20:19 Ответить
РАДЕНЬКИЙ, ЩО ДУРНЕНЬКИЙ
показать весь комментарий
11.06.2025 20:22 Ответить
А хто тобі заважає припинити транзит територією України російської нафти в Угорщину і Словачину на якому агресор щорічно заробляє понад 7 мільярдів доларів ,всі щось повині а яка твоя місія корупція і непрофесіоналізм ?
показать весь комментарий
11.06.2025 20:25 Ответить
доки є гроші, миру не буде
показать весь комментарий
11.06.2025 20:34 Ответить
Президент України впевнений, що РФ продовжуватиме війну, поки матиме фінансові можливості для цього. і при владі в Україні будуть "зеграбіжники",які матимуть можливість розтягувати українські фінанси...
показать весь комментарий
11.06.2025 20:34 Ответить
как хочется, глядя прямо в глаза, послать в жопу
показать весь комментарий
11.06.2025 20:35 Ответить
На нари ішака! От тоді буде перемога й мир. Це чмо є баластом та ярмом на шиї країни та народу.
показать весь комментарий
11.06.2025 20:40 Ответить
Саміти миру, формула перемоги, безпекові угоди потужні, обмеження цін на нафту у 20 доларів, що далі?
показать весь комментарий
11.06.2025 20:47 Ответить
Дави їх вава, зроби так, щоб тобі цю нафту даром віддавали, а ви з дєрьмаком якось її продасте
показать весь комментарий
11.06.2025 20:51 Ответить

Гарний стьоб! Сподобалось
показать весь комментарий
11.06.2025 21:05 Ответить
Воно вже 6 років доказує усьому світу (а, насамперед, своїм виборцям) що воно дурне і виправлятись не збирається. Але, схоже, що в Україні таких більше, ніж людей з розумом і критичним мисленням. Тому (офіційно, за опитуваннями) довіра до ЗЕ! перевищує 50% (реальний процент знають в ОПі і дуже нервують).
У мене складається думка, що подарунковим був не тільки диплом юриста від папи Саши, а й атестат про закінчення школи. Воно ж двох слів до купи (без завченого тексту) зв'язати не може. Його язик з'єднаний з очами (через телесуфлер) або з вухами (через аудіосуфлер). Якщо ні того, ні другого немає, то лише бе-ме і жодного завершеного за змістом речення чи фрази. І оце недолуге ще й над Кличком знущалось!

Якщо деякі аналітики кажуть про те, що не треба звертати уваги на заяви трампона, бо вони можуть змінитися через 20 хвилин, то так само треба казати про янєлоха - воно так само може змінити те, що ляпає язиком, на протилежне без усвідомлення того, що робить - найвеличніші мізки при цьому не задіяні.
показать весь комментарий
11.06.2025 21:04 Ответить
******* хтось телепню трубопроводом "дружба" по голові.
показать весь комментарий
11.06.2025 21:16 Ответить
 
 