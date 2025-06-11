Настоящий мир наступит с ограничением цены на российскую нефть в 30 долларов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что усиленное санкционное давление может изменить позицию РФ относительно завершения военной агрессии.
Об этом Зеленский заявил во время саммита Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"ЕС объявил о 18-м пакете санкций. Он может быть сильнее, особенно в том, что касается российских нефтяных танкеров и финансового сектора. И по ограничению цены на нефть: ограничение в 45 долларов лучше, чем 60 долларов. В любом случае это понятно. Это правда. Но настоящий мир наступит с ограничением в 30 долларов - это уровень, который действительно изменит мышление в Москве", - отметил Зеленский.
Президент Украины уверен, что РФ будет продолжать войну, пока будет иметь финансовые возможности для этого.
"Вы все видите: Путин не хочет заканчивать эту войну. Он верит, что пока он может воевать и доминировать над своими соседями, он остается политически живым. Но, независимо от того, во что он верит, наша задача - заставить Россию оказаться в ситуации, когда она должна будет искать мира и политического выживания невоенными средствами. Это абсолютно возможно", - подчеркнул Зеленский.
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Гарний стьоб! Сподобалось
У мене складається думка, що подарунковим був не тільки диплом юриста від папи Саши, а й атестат про закінчення школи. Воно ж двох слів до купи (без завченого тексту) зв'язати не може. Його язик з'єднаний з очами (через телесуфлер) або з вухами (через аудіосуфлер). Якщо ні того, ні другого немає, то лише бе-ме і жодного завершеного за змістом речення чи фрази. І оце недолуге ще й над Кличком знущалось!
Якщо деякі аналітики кажуть про те, що не треба звертати уваги на заяви трампона, бо вони можуть змінитися через 20 хвилин, то так само треба казати про янєлоха - воно так само може змінити те, що ляпає язиком, на протилежне без усвідомлення того, що робить - найвеличніші мізки при цьому не задіяні.