Справжній мир настане з обмеженням ціни на російську нафту у 30 доларів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що посилений санкційний тиск може змінити позицію РФ щодо завершення військової агресії.

Про це Зеленський заявив під час саміту Україна — Південно-Східна Європа в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"ЄС оголосив про 18-й пакет санкцій. Він може бути сильнішим, особливо в тому, що стосується російських нафтових танкерів і фінансового сектору. І щодо обмеження ціни на нафту: обмеження в 45 доларів краще, ніж 60 доларів. У будь-якому разі це зрозуміло. Це правда. Але справжній мир настане з обмеженням у 30 доларів – це рівень, який справді змінить мислення в Москві", - зазначив Зеленський.

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Президент України впевнений, що РФ продовжуватиме війну, поки матиме фінансові можливості для цього.

"Ви всі бачите: Путін не хоче закінчувати цю війну. Він вірить, що доки він може воювати й домінувати над своїми сусідами, він залишається політично живим. Але, незалежно від того, у що він вірить, наше завдання – змусити Росію опинитися в ситуації, коли вона повинна буде шукати миру та політичного виживання невійськовими засобами. Це абсолютно можливо", - наголосив Зеленський.