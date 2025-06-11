Справжній мир настане з обмеженням ціни на російську нафту у 30 доларів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що посилений санкційний тиск може змінити позицію РФ щодо завершення військової агресії.
Про це Зеленський заявив під час саміту Україна — Південно-Східна Європа в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"ЄС оголосив про 18-й пакет санкцій. Він може бути сильнішим, особливо в тому, що стосується російських нафтових танкерів і фінансового сектору. І щодо обмеження ціни на нафту: обмеження в 45 доларів краще, ніж 60 доларів. У будь-якому разі це зрозуміло. Це правда. Але справжній мир настане з обмеженням у 30 доларів – це рівень, який справді змінить мислення в Москві", - зазначив Зеленський.
Президент України впевнений, що РФ продовжуватиме війну, поки матиме фінансові можливості для цього.
"Ви всі бачите: Путін не хоче закінчувати цю війну. Він вірить, що доки він може воювати й домінувати над своїми сусідами, він залишається політично живим. Але, незалежно від того, у що він вірить, наше завдання – змусити Росію опинитися в ситуації, коли вона повинна буде шукати миру та політичного виживання невійськовими засобами. Це абсолютно можливо", - наголосив Зеленський.
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Гарний стьоб! Сподобалось
У мене складається думка, що подарунковим був не тільки диплом юриста від папи Саши, а й атестат про закінчення школи. Воно ж двох слів до купи (без завченого тексту) зв'язати не може. Його язик з'єднаний з очами (через телесуфлер) або з вухами (через аудіосуфлер). Якщо ні того, ні другого немає, то лише бе-ме і жодного завершеного за змістом речення чи фрази. І оце недолуге ще й над Кличком знущалось!
Якщо деякі аналітики кажуть про те, що не треба звертати уваги на заяви трампона, бо вони можуть змінитися через 20 хвилин, то так само треба казати про янєлоха - воно так само може змінити те, що ляпає язиком, на протилежне без усвідомлення того, що робить - найвеличніші мізки при цьому не задіяні.