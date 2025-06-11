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Справжній мир настане з обмеженням ціни на російську нафту у 30 доларів, - Зеленський

Зеленський на саміті Україна – Південно-Східна Європа

Президент України Володимир Зеленський вважає, що посилений санкційний тиск може змінити позицію РФ щодо завершення військової агресії.

Про це Зеленський заявив під час саміту Україна — Південно-Східна Європа в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"ЄС оголосив про 18-й пакет санкцій. Він може бути сильнішим, особливо в тому, що стосується російських нафтових танкерів і фінансового сектору. І щодо обмеження ціни на нафту: обмеження в 45 доларів краще, ніж 60 доларів. У будь-якому разі це зрозуміло. Це правда. Але справжній мир настане з обмеженням у 30 доларів – це рівень, який справді змінить мислення в Москві", - зазначив Зеленський.

Також читайте: ЄС представив 18-й пакет санкцій проти РФ: зниження "стелі цін" на нафту та заборона використання "Північних потоків"

Президент України впевнений, що РФ продовжуватиме війну, поки матиме фінансові можливості для цього.

"Ви всі бачите: Путін не хоче закінчувати цю війну. Він вірить, що доки він може воювати й домінувати над своїми сусідами, він залишається політично живим. Але, незалежно від того, у що він вірить, наше завдання – змусити Росію опинитися в ситуації, коли вона повинна буде шукати миру та політичного виживання невійськовими засобами. Це абсолютно можливо", - наголосив Зеленський.

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Зеленський Володимир (24391) нафта (5598) санкції (12131)


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Топ коментарі
+14
В нього отих заяв як в дурня фантиків
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11.06.2025 20:13 Відповісти
+9
На нари ішака! От тоді буде перемога й мир. Це чмо є баластом та ярмом на шиї країни та народу.
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11.06.2025 20:40 Відповісти
+8
А хто тобі заважає припинити транзит територією України російської нафти в Угорщину і Словачину на якому агресор щорічно заробляє понад 7 мільярдів доларів ,всі щось повині а яка твоя місія корупція і непрофесіоналізм ?
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11.06.2025 20:25 Відповісти
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В нього отих заяв як в дурня фантиків
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11.06.2025 20:13 Відповісти
Ще треба знайти такого дурня, щоб "потужного" переплюнув в цій справі.)
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11.06.2025 20:23 Відповісти
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11.06.2025 20:19 Відповісти
РАДЕНЬКИЙ, ЩО ДУРНЕНЬКИЙ
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11.06.2025 20:22 Відповісти
А хто тобі заважає припинити транзит територією України російської нафти в Угорщину і Словачину на якому агресор щорічно заробляє понад 7 мільярдів доларів ,всі щось повині а яка твоя місія корупція і непрофесіоналізм ?
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11.06.2025 20:25 Відповісти
доки є гроші, миру не буде
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11.06.2025 20:34 Відповісти
Президент України впевнений, що РФ продовжуватиме війну, поки матиме фінансові можливості для цього. і при владі в Україні будуть "зеграбіжники",які матимуть можливість розтягувати українські фінанси...
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11.06.2025 20:34 Відповісти
как хочется, глядя прямо в глаза, послать в жопу
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11.06.2025 20:35 Відповісти
На нари ішака! От тоді буде перемога й мир. Це чмо є баластом та ярмом на шиї країни та народу.
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11.06.2025 20:40 Відповісти
Саміти миру, формула перемоги, безпекові угоди потужні, обмеження цін на нафту у 20 доларів, що далі?
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11.06.2025 20:47 Відповісти
Дави їх вава, зроби так, щоб тобі цю нафту даром віддавали, а ви з дєрьмаком якось її продасте
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11.06.2025 20:51 Відповісти

Гарний стьоб! Сподобалось
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11.06.2025 21:05 Відповісти
Воно вже 6 років доказує усьому світу (а, насамперед, своїм виборцям) що воно дурне і виправлятись не збирається. Але, схоже, що в Україні таких більше, ніж людей з розумом і критичним мисленням. Тому (офіційно, за опитуваннями) довіра до ЗЕ! перевищує 50% (реальний процент знають в ОПі і дуже нервують).
У мене складається думка, що подарунковим був не тільки диплом юриста від папи Саши, а й атестат про закінчення школи. Воно ж двох слів до купи (без завченого тексту) зв'язати не може. Його язик з'єднаний з очами (через телесуфлер) або з вухами (через аудіосуфлер). Якщо ні того, ні другого немає, то лише бе-ме і жодного завершеного за змістом речення чи фрази. І оце недолуге ще й над Кличком знущалось!

Якщо деякі аналітики кажуть про те, що не треба звертати уваги на заяви трампона, бо вони можуть змінитися через 20 хвилин, то так само треба казати про янєлоха - воно так само може змінити те, що ляпає язиком, на протилежне без усвідомлення того, що робить - найвеличніші мізки при цьому не задіяні.
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11.06.2025 21:04 Відповісти
******* хтось телепню трубопроводом "дружба" по голові.
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11.06.2025 21:16 Відповісти
За сприяння кремлю в економіці(нафтопровід дружба дотепер працює,додаючи кошти на виробництво озброєння росії),США мали би накласти на нього санкції.
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11.06.2025 21:38 Відповісти
аммиак качаешь?
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11.06.2025 21:48 Відповісти
 
 