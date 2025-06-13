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Українські виробники дронів зіткнулися з проблемою комплектуючих, - The Economist

українські дрони

Українські виробники дронів мають проблеми із забезпеченням компонентами для складання безпілотників, оскільки більшість з них виробляється у Китаї.

Про це йдеться у статті The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Видання пише, що нарощування виробництва дронів в Україні продемонструвало проблему, пов'язану з домінуванням Китаю в цій сфері. Оскільки саме Китай здебільшого виробляє і постачає батареї та двигуни (на його частку припадає 85% світового обсягу виробництва акумуляторів).

Як розповів The Economist представник фірми з виробництва дронів, більшість із них сконструйовано з дешевих, легкодоступних і простих у збірці деталей. При цьому наголошується, що більшість українських безпілотників - це одноразові "камікадзе" малої дальності, які пролітають лише кілька кілометрів, перш ніж вибухнути. І цими характеристиками вони більше схожі на боєприпаси, ніж на літаки. Батареї деяких з них зберігають лише 77 ват-годин енергії порівняно з 20 000-100 000 ват-годин, які зазвичай використовуються в електронних автомобілях.

Автори додають, що виробничі лінії стали менш гнучкими через високотехнологічний характер сучасного виробництва. "Китай зблизився з Росією, тому українські виробники безпілотників кажуть, що їхні старі китайські постачальники не так охоче йдуть на співпрацю. Деякі з них тепер імпортують елементи живлення з Південної Кореї та збирають власні комплекти", - пише видання.

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Представник однієї з українських компаній, яка працює над створенням власних акумуляторів, розповів, що складання батарей в Україні обходиться лише трохи дорожче, ніж купівля їх за кордоном. Так, компанія Wild Hornets продає свої батареї для простих дронів по 90 доларів за штуку.

"Але українські фірми вже зараз виявляють, що найбільш гострий дефіцит - це двигуни, а не батареї. Їм потрібні магнітні компоненти, що містять рідкоземельні метали, які виробляють і переробляють у Китаї", - ідеться в статті. 

Автор: 

військово-промисловий комплекс (285) Китай (4718) виробництво (1660) дрони (4947)


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Топ коментарі
+8
Українські виробники дронів зіткнулися з проблемою комплектуючих
==============
бо прикрутити куплені двигуни куплену електроніку і куплену батарею до пластмасової рами надрукованої "виробником дронів"-то не виробництво дрона а просто його збірка з куплених комплектуючих.
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13.06.2025 20:13 Відповісти
+5
Треба побільше кричати ,що китайці -казли. А краще як пропонували деякі мудрагелі вистрілити собі в голову заборонити експорт товарів з Китаю
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13.06.2025 20:14 Відповісти
+4
Надрукованої на 3д принтері зробленого в Китаї з пластику зробленого в Китаї
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13.06.2025 20:28 Відповісти
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так ясний пєнтіум! є ж оп=а, є проблеми! )
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13.06.2025 20:11 Відповісти
Українські виробники дронів зіткнулися з проблемою комплектуючих
==============
бо прикрутити куплені двигуни куплену електроніку і куплену батарею до пластмасової рами надрукованої "виробником дронів"-то не виробництво дрона а просто його збірка з куплених комплектуючих.
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13.06.2025 20:13 Відповісти
Потому что заказать из Китая тысячу штук за сто долларов проще, чем оплатить зарплату вахтеру гипотетического производства этих пластмассовых рам. Немного утрирую, но примерно так. Непрактично делать самим.
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13.06.2025 20:33 Відповісти
Надрукованої на 3д принтері зробленого в Китаї з пластику зробленого в Китаї
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13.06.2025 20:28 Відповісти
Треба побільше кричати ,що китайці -казли. А краще як пропонували деякі мудрагелі вистрілити собі в голову заборонити експорт товарів з Китаю
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13.06.2025 20:14 Відповісти
Трамп прийде - порядок наведе!
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13.06.2025 20:48 Відповісти
Так шо - все? Капітуляція? Бо китайці двигуни для дронів виробляють?
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13.06.2025 20:33 Відповісти
Для вирішення проблем в нас є Президент. Тим більше, що він дуже вєсьолий та находчівий.
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13.06.2025 20:36 Відповісти
тіко шось останнім часом якийсь не дуже велелий,а пригод на свою дупу находить вміє
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13.06.2025 21:14 Відповісти
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13.06.2025 20:39 Відповісти
А якже це так трапилось ,що в "українських " дронах комплектуючі вироблені в союзника ( як каже наша пропаганда ) рашки Китаю ,так виходить що так звані " українські " дрони це величезний блеф ,бо без комплектуючих з Китаю українське " дроновиробництво " накриється мідним тазом А якже пропагандистські "операції "типу "павутини ", теж блеф ?
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13.06.2025 21:11 Відповісти
Щось мені підсказує шо Україні варто самій ці виготовлювати ці двигуни.
Жумаю що на території України і ЄС є заводи які продукують, очистивши, рідкоземельні метали.
Он навіть контракт з трапом підписали на видобування цих таких потрібних хімічних матеріалів.
В прізвищі не помилився, бо сам трап є капканом для тих хто з ним зв*язався.
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13.06.2025 21:13 Відповісти
Ну, 73% виборців збиралися ховатись під мільярдом дерев... Депер вони хоч поіржуть...
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13.06.2025 21:13 Відповісти
По дронах всі дороги вкдуть в Китай
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13.06.2025 21:31 Відповісти
Який же тут зв'язок, індустріалізація СССР просто співпала з великою депресією США. І нехай підлі конспірологи не паплюжать майстрів біржових операцій домислами про глобальні мережі впливу. Всім керує народ, прямим волевиявленням на виборах. В цьому справжня сила демократії і відкритого суспільства.
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13.06.2025 21:31 Відповісти
 
 