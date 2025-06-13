Українські виробники дронів зіткнулися з проблемою комплектуючих, - The Economist

Українські виробники дронів мають проблеми із забезпеченням компонентами для складання безпілотників, оскільки більшість з них виробляється у Китаї.

Про це йдеться у статті The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Видання пише, що нарощування виробництва дронів в Україні продемонструвало проблему, пов'язану з домінуванням Китаю в цій сфері. Оскільки саме Китай здебільшого виробляє і постачає батареї та двигуни (на його частку припадає 85% світового обсягу виробництва акумуляторів).

Як розповів The Economist представник фірми з виробництва дронів, більшість із них сконструйовано з дешевих, легкодоступних і простих у збірці деталей. При цьому наголошується, що більшість українських безпілотників - це одноразові "камікадзе" малої дальності, які пролітають лише кілька кілометрів, перш ніж вибухнути. І цими характеристиками вони більше схожі на боєприпаси, ніж на літаки. Батареї деяких з них зберігають лише 77 ват-годин енергії порівняно з 20 000-100 000 ват-годин, які зазвичай використовуються в електронних автомобілях.

Автори додають, що виробничі лінії стали менш гнучкими через високотехнологічний характер сучасного виробництва. "Китай зблизився з Росією, тому українські виробники безпілотників кажуть, що їхні старі китайські постачальники не так охоче йдуть на співпрацю. Деякі з них тепер імпортують елементи живлення з Південної Кореї та збирають власні комплекти", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Україна готова збільшити виробництво дронів на 40%, але потрібне фінансування

Представник однієї з українських компаній, яка працює над створенням власних акумуляторів, розповів, що складання батарей в Україні обходиться лише трохи дорожче, ніж купівля їх за кордоном. Так, компанія Wild Hornets продає свої батареї для простих дронів по 90 доларів за штуку.

"Але українські фірми вже зараз виявляють, що найбільш гострий дефіцит - це двигуни, а не батареї. Їм потрібні магнітні компоненти, що містять рідкоземельні метали, які виробляють і переробляють у Китаї", - ідеться в статті.