На фронте произошло 175 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 22:00 на фронте произошло 175 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 51 авиационный удар, применив четыре ракеты и 85 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражений 975 дронов-камикадзе и осуществили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг пять раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районе Волчанска, Западного и Каменки.

Шесть раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении, вблизи Кондрашовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки. В настоящее время идет бой.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отразили 14 российских атак в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григорьевка. Еще четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отразили четыре вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Серебрянки, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

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В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники остановили девять вражеских штурмов. Враг атаковал в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Марково, Курдюмовка и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении в настоящее время продолжаются бои в четырех локациях. Наши войска за сегодня отразили 16 вражеских атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 44 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и Алексеевка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отразили 42 атаки, два боестолкновения продолжаются до сих пор. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 287 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили девять автомобилей, три БпЛА, 18 мотоциклов, два средства РЭБ, антенну связи, два терминала спутниковой связи и одно укрытие. Также украинские защитники поразили два артиллерийских средства.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили 19 вражеских атак вблизи населенных пунктов Отрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле. До сих пор продолжается три боестолкновения.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили атаку в районе Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили штурм захватчиков в районе Нестерянки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

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Боевые действия на Курском направлении

Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на Курском направлении, где наши войска за сегодня отразили 29 атак противника, один бой до сих пор продолжается.