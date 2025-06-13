РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5633 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Херсонщину
377 3

В больнице скончался 11-летний мальчик, раненный во время атаки российского БПЛА на Херсонщине

в результате атаки дрона погиб 11-летний мальчик

В больнице умер 11-летний мальчик, который получил ранения вследствие атаки вражеского беспилотника в Белозерке Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Мальчик получил ранения во время сброса взрывчатки с беспилотника РФ 11 июня.

"Российские военные унесли жизнь еще одного ребенка на Херсонщине. 11-летний мальчик, который 11 июня получил тяжелые ранения вследствие атаки вражеского беспилотника в Белозерке, умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось", - сообщил чиновник.

Читайте также: Четыре человека пострадали в результате российских обстрелов на Херсонщине

Автор: 

беспилотник (3796) атака (405) Херсонская область (4910) Херсонский район (368) Белозерка (49)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яким бути мерзотником , щоби вбити дитину ?!😡
кацапи не люди , а неземні істоти і біосміття , яке потрібно
безжально знищувати на нашій землі 😠
Батькам щире співчуття , так як втрата дитини - це нестерпний біль і горе😪😪😪
показать весь комментарий
13.06.2025 23:52 Ответить
Прутін-маніяк, з московськими убивцями, є другом Трампа!!
Який прутін, такий і трамп, убивці Українців!!
показать весь комментарий
13.06.2025 23:55 Ответить
В Белозёрке только один военный объект-- памятник - СУ-100.
показать весь комментарий
14.06.2025 00:47 Ответить
 
 