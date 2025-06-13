В больнице скончался 11-летний мальчик, раненный во время атаки российского БПЛА на Херсонщине

В больнице умер 11-летний мальчик, который получил ранения вследствие атаки вражеского беспилотника в Белозерке Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Мальчик получил ранения во время сброса взрывчатки с беспилотника РФ 11 июня.

"Российские военные унесли жизнь еще одного ребенка на Херсонщине. 11-летний мальчик, который 11 июня получил тяжелые ранения вследствие атаки вражеского беспилотника в Белозерке, умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось", - сообщил чиновник.

Читайте также: Четыре человека пострадали в результате российских обстрелов на Херсонщине