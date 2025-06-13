В больнице скончался 11-летний мальчик, раненный во время атаки российского БПЛА на Херсонщине
В больнице умер 11-летний мальчик, который получил ранения вследствие атаки вражеского беспилотника в Белозерке Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Мальчик получил ранения во время сброса взрывчатки с беспилотника РФ 11 июня.
"Российские военные унесли жизнь еще одного ребенка на Херсонщине. 11-летний мальчик, который 11 июня получил тяжелые ранения вследствие атаки вражеского беспилотника в Белозерке, умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось", - сообщил чиновник.
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кацапи не люди , а неземні істоти і біосміття , яке потрібно
безжально знищувати на нашій землі 😠
Батькам щире співчуття , так як втрата дитини - це нестерпний біль і горе😪😪😪
Який прутін, такий і трамп, убивці Українців!!