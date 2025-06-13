У лікарні помер 11-річний хлопчик, поранений під час атаки російського БпЛА на Херсонщині

У лікарні помер 11-річний хлопчик, який зазнав поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника у Білозерці Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Хлопчик зазнав поранень під час скидання вибухівки з безпілотника РФ 11 червня.

"Російські військові забрали життя ще однієї дитини на Херсонщині. 11-річний хлопчик, який 11 червня зазнав тяжких поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника у Білозерці, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося", - повідомив посадовець.

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