У лікарні помер 11-річний хлопчик, поранений під час атаки російського БпЛА на Херсонщині
У лікарні помер 11-річний хлопчик, який зазнав поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника у Білозерці Херсонської області.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Хлопчик зазнав поранень під час скидання вибухівки з безпілотника РФ 11 червня.
"Російські військові забрали життя ще однієї дитини на Херсонщині. 11-річний хлопчик, який 11 червня зазнав тяжких поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника у Білозерці, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося", - повідомив посадовець.
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кацапи не люди , а неземні істоти і біосміття , яке потрібно
безжально знищувати на нашій землі 😠
Батькам щире співчуття , так як втрата дитини - це нестерпний біль і горе😪😪😪
Який прутін, такий і трамп, убивці Українців!!