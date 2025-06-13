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Новини Атаки безпілотників на Херсонщину
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У лікарні помер 11-річний хлопчик, поранений під час атаки російського БпЛА на Херсонщині

внаслідок атаки дрона загинув 11-річний хлопчик

У лікарні помер 11-річний хлопчик, який зазнав поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника у Білозерці Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Хлопчик зазнав поранень під час скидання вибухівки з безпілотника РФ 11 червня.

"Російські військові забрали життя ще однієї дитини на Херсонщині. 11-річний хлопчик, який 11 червня зазнав тяжких поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника у Білозерці, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося", - повідомив посадовець.

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Автор: 

безпілотник (4374) атака (370) Херсонська область (5898) Херсонський район (375) Білозерка (49)


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Яким бути мерзотником , щоби вбити дитину ?!😡
кацапи не люди , а неземні істоти і біосміття , яке потрібно
безжально знищувати на нашій землі 😠
Батькам щире співчуття , так як втрата дитини - це нестерпний біль і горе😪😪😪
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13.06.2025 23:52 Відповісти
Прутін-маніяк, з московськими убивцями, є другом Трампа!!
Який прутін, такий і трамп, убивці Українців!!
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13.06.2025 23:55 Відповісти
В Белозёрке только один военный объект-- памятник - СУ-100.
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14.06.2025 00:47 Відповісти
 
 