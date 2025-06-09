Чотири людини постраждали внаслідок російських обстрілів на Херсонщині

Упродовж дня понеділка, 9 червня, російські загарбники кілька разів обстріляла Херсонську область, застосовуючи артилерію та безпілотники. Внаслідок ворожих атак є постраждалі.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 17:00 відомо про чотирьох постраждалих цивільних.

Зранку в смт Білозерка окупанти скинули вибухівку з дрона на двох чоловіків 40 і 43 років, які прямували вулицею. Обоє отримали струс головного мозку та акубаротравми.

Згодом цей населений пункт зазнав артилерійського обстрілу. Один зі снарядів вибухнув біля приватного будинку, внаслідок чого постраждала 34-річна жінка, яка перебувала в помешканні.

Окрім цього, окупанти атакували за допомогою дрона цивільний автомобіль у Херсоні. Постраждав 74-річний чоловік.

Через ворожі обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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