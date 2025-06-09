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Росіяни атакували автівку дроном у Херсоні: поранено 74-річного чоловіка
У мікрорайоні Корабел у Херсоні 9 червня російські війська атакували автомобіль за допомогою дрона.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією ОВА, удар стався близько 14:00. Внаслідок атаки постраждав 74-річний чоловік, який отримав вибухову травму та уламкові поранення голови.
Постраждалому оперативно надали медичну допомогу. Лікування проходитиме амбулаторно.
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