Росіяни атакували автівку дроном у Херсоні: поранено 74-річного чоловіка

У мікрорайоні Корабел у Херсоні 9 червня російські війська атакували автомобіль за допомогою дрона.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією ОВА, удар стався близько 14:00. Внаслідок атаки постраждав 74-річний чоловік, який отримав вибухову травму та уламкові поранення голови.

Постраждалому оперативно надали медичну допомогу. Лікування проходитиме амбулаторно.

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