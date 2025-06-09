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Новости Обстрелы Херсона
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Россияне атаковали автомобиль дроном в Херсоне: ранен 74-летний мужчина

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

В микрорайоне Корабел в Херсоне 9 июня российские войска атаковали автомобиль с помощью дрона.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

По информации ОВА, удар произошел около 14:00. В результате атаки пострадал 74-летний мужчина, который получил взрывную травму и осколочные ранения головы.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. Лечение будет проходить амбулаторно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закрытые укрытия во время обстрела на Ривненщине: полиция начала проверки, - ОВА

Автор: 

обстрел (27885) Херсон (2897) Херсонская область (4895) Херсонский район (358)


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