Россияне атаковали автомобиль дроном в Херсоне: ранен 74-летний мужчина

В микрорайоне Корабел в Херсоне 9 июня российские войска атаковали автомобиль с помощью дрона.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

По информации ОВА, удар произошел около 14:00. В результате атаки пострадал 74-летний мужчина, который получил взрывную травму и осколочные ранения головы.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. Лечение будет проходить амбулаторно.

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