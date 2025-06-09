Россияне атаковали автомобиль дроном в Херсоне: ранен 74-летний мужчина
В микрорайоне Корабел в Херсоне 9 июня российские войска атаковали автомобиль с помощью дрона.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
По информации ОВА, удар произошел около 14:00. В результате атаки пострадал 74-летний мужчина, который получил взрывную травму и осколочные ранения головы.
Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. Лечение будет проходить амбулаторно.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль