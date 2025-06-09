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Новости обстрелы Херсонщины
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Четыре человека пострадали вследствие российских обстрелов на Херсонщине

За день в Херсонской области пострадали четыре человека из-за обстрелов РФ

В течение дня понедельника, 9 июня, российские захватчики несколько раз обстреляли Херсонскую область, применяя артиллерию и беспилотники. Вследствие вражеских атак есть пострадавшие.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 17:00 известно о четырех пострадавших гражданских.

Утром в пгт Белозерка оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на двух мужчин 40 и 43 лет, которые шли по улице. Оба получили сотрясение головного мозга и акубаротравмы.

Впоследствии этот населенный пункт подвергся артиллерийскому обстрелу. Один из снарядов взорвался возле частного дома, вследствие чего пострадала 34-летняя женщина, которая находилась в доме.

Кроме этого, оккупанты атаковали с помощью дрона гражданский автомобиль в Херсоне. Пострадал 74-летний мужчина.

Из-за вражеских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт.

Начато досудебное расследование по фактам нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

обстрел (27885) Херсон (2897) Херсонская область (4895) Херсонский район (358) Белозерка (46)


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09.06.2025 20:06 Ответить
 
 